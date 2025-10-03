La campaña de la angula se desarrollará del 1 de noviembre al 28 de febrero

Archivo - Campaña de la angula - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña de pesca de la angula en Cantabria se desarrollará entre el 1 de noviembre de este año y el 28 de febrero de 2026, según la convocatoria de la Consejería de Pesca publicada este viernes en el boletín oficial de la comunidad autónoma.

La Dirección General de Pesca y Alimentación será la encargada de fijar, con carácter previo al inicio de la temporada y tras audiencia con el sector, el calendario con los 30 días hábiles de pesca, el cual será publicado en el tablón electrónico de anuncios de la Consejería.

Además, la normativa prevé la posibilidad de modificación de los días hábiles a lo largo de la campaña, siempre a propuesta motivada del sector pesquero, que deberá ser presentada con al menos 72 horas de antelación.

Las resoluciones correspondientes a dichos cambios serán igualmente publicadas en el tablón electrónico de la Consejería.

El pesaje de las capturas diarias se podrá realizar en cualquiera de las lonjas autorizadas de Cantabria, así como en la lonja de Bustio, en el Principado de Asturias.

Por otro lado, las solicitudes para participar en la campaña deberán presentarse en un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el BOC.

La convocatoria busca "garantizar una gestión sostenible y ordenada "de la pesca de la angula en línea con la normativa autonómica recogida en la Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria, que establece el marco regulador para el aprovechamiento responsable de los recursos marinos, ha indicado la Consejería en un comunicado.