Una campaña para concienciar sobre el reciclaje de vidrio recorrerá este mes doce municipios

Presentación de la campaña ‘Haz infinito al vidrio’ que recorrerá este mes de septiembre 12 municipios cántabros para concienciar sobre el reciclaje - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Haz Infinito al Vidrio', impulsada por el Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública MARE, en colaboración con Ecovidrio y los ayuntamientos de la comunidad autónoma, recorrerá en septiembre 12 municipios para coincienciar a la población sobre los beneficios ambientales del reciclaje de este material.

Dentro de esta iniciativa, se desarrollarán 16 actuaciones, que incluyen actividades formativas y educativas.

Tras su arranque este jueves en la Plaza Porticada de Santander, la campaña recorrerá también Torrelavega, Colindres, Laredo, Reinosa, Castro Urdiales, Piélagos, Suances, Santoña, Astillero, Camargo y Los Corrales de Buelna, donde finalizará el día 30 de este mes.

Las actividades se llevarán a cabo en mercados y mercadillos mediante la instalación de una carpa informativa atendida por dos educadores ambientales, que informarán a la ciudadanía sobre el reciclaje de los envases de vidrio y resolverán sus dudas.

Además, las personas que se acerquen podrán participar en diferentes juegos a través de tablets y conseguir como regalo directo una bolsa reutilizable para el reciclaje de vidrio.

En la presentación de la campaña en la Plaza Porticada han participado, entre otros, el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media; la concejala de Santander del ramo, Margarita Rojo, y el director general de Medio Ambiente, Alberto Quijano.

En la Porticada se ha instalado una carpa informativa, que luego se trasladará al resto de los municipios para albergar allí las actividades que se van a realizar y diferentes materiales divulgativos.

MEDIA: "EN MEDIO AMBIENTE, CANTABRIA ASPIRA A LA CHAMPIONS"

Durante su intervención, Media ha reivindicado que "reciclar los envases de vidrio es una de las mejores acciones cotidianas que todos podemos hacer" y ha puesto en valor el compromiso de los cántabros con esta práctica.

En este sentido, ha explicado que en 2025 se recogieron en Cantabria más de 40 millones de envases de vidrio, lo que supuso un ahorro de energía equivalente a dos meses del consumo eléctrico de todos los hospitales de la región, evitar emisiones contaminantes similares a las que habrían generado 4.000 vehículos durante un año y ahorrar materias primas procedentes de canteras y arenales con un peso equivalente a dos veces la Torre Eiffel.

"Reciclar vidrio es importantísimo y es una obligación cívica. Hay que reciclar vidrio sí o sí, lo mismo que hacemos con el papel y el cartón o los plásticos", ha afirmado Media, quien ha subrayado que muchos de los envases de vidrio utilizados actualmente son ya el resultado de procesos de reciclaje.

Asimismo, ha destacado la importancia de seguir avanzando en la economía circular, recordando que la fabricación de vidrio desde cero requiere materias primas escasas, un elevado consumo energético y una mayor generación de emisiones contaminantes.

Además, ha puesto en valor la colaboración que mantienen las administraciones con Ecovidrio, entidad que lleva más de 25 años impulsando un sistema de gestión del reciclaje de vidrio que "funciona" y genera confianza para seguir avanzando en una gestión eficiente de los residuos.

Media ha agradecido la implicación de los ayuntamientos participantes y de todas las personas que colaboran en la puesta en marcha de esta iniciativa, al tiempo que ha animado a los ciudadanos a participar en las actividades programadas.

"El Gobierno de Cantabria está firmemente comprometido con un serio impulso a la gestión ambiental. Tenemos una región de primera y en medio ambiente queremos estar en la Champions", ha señalado.

Por último, ha considerado que la información y la educación ambiental constituyen "una herramienta esencial" para seguir mejorando la protección del entorno y ha invitado a todos los cántabros a sumarse a esta campaña y continuar apostando por el reciclaje.

Por su parte, desde Ecovidrio, Ricardo Sevilla, ha agradecido al Gobierno de Cantabria y a los municipios participantes en la iniciativa su compromiso con este tipo de campañas y ha animado a los ciudadanos a participar.

En relación a las cifras de Cantabria, ha explicado que la comunidad se sitúa en los 19,7 kilos por habitante al año, "en línea con la media nacional", y en los 19,9 en Santander, que está "en el top 10" de las capitales de provincia".

La campaña pretende concienciar a los ciudadanos, que son quienes activan toda la cadena de reciclado, de la importancia de depositar los envases de vidrio en el contenedor verde para avanzar hacia una sociedad más próspera y sostenible.

Además, se quiere mostrar cómo el reciclaje de los residuos de envases de vidrio es un círculo perfecto, porque es un material que se recicla al 100% e infinitas veces sin que pierda sus propiedades y es "el paradigma de la circularidad".

Por su parte, Rojo ha destacado que el Ayuntamiento busca seguir fomentando entre los santanderinos hábitos responsables que contribuyan al cuidado del entorno y el reciclaje de vidrio es un gesto sencillo y cotidiano que tiene importantes beneficios ambientales.

"Iniciativas como 'Haz infinito al vidrio' son fundamentales para acercar el reciclaje a la ciudadanía de una manera directa, didáctica y participativa", ha señalado.

Rojo ha puesto en valor la importancia de la colaboración entre administraciones y entidades para avanzar hacia una ciudad cada vez más sostenible.

En este sentido, ha animado a los vecinos a participar en las cuatro actuaciones que se van a desarrollar en Santander, resolver sus dudas y, sobre todo, trasladar lo aprendido a sus hogares, "porque la implicación de cada ciudadano es imprescindible para seguir mejorando las cifras de reciclaje".