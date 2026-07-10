La campeona del mundo Assunta Scutto participará en el III Clinic Judo Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La judoca italiana Assunta Scutto, actual campeona del mundo en la categoría de -48 kilos, será la invitada principal del III Clinic Judo Torrelavega, que se celebrará este fin de semana, 11 y 12 de julio, en el pabellón Vicente Trueba y reunirá a más de 230 deportistas, entrenadores y técnicos procedentes de diferentes puntos de España y del extranjero.

El alcalde, Javier López Estrada; el concejal de Deportes, Nacho González; y los organizadores del Clinic, el medallista olímpico Fran Garrigós y Álvaro Ríos, han presentado este viernes una nueva edición de este encuentro deportivo y formativo que continúa creciendo en participación y proyección internacional.

Durante el evento se ha destacado la oportunidad que supone contar en Torrelavega con una de las principales figuras del judo internacional y ofrecer a los participantes la posibilidad de entrenar y aprender durante dos jornadas junto a la actual campeona del mundo.

También se ha puesto en valor la evolución del Clinic desde su primera edición, el crecimiento del número de participantes y la capacidad del encuentro para reunir en Torrelavega a deportistas y clubes procedentes de diferentes comunidades autónomas y países.

En esta tercera edición participarán más de 230 deportistas, entrenadores y técnicos procedentes de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, además de contar con representación internacional de Escocia, Portugal y Francia.

El Clinic está dirigido a deportistas de todas las edades y niveles y se plantea como un espacio de formación, convivencia e intercambio deportivo entre judocas, entrenadores y clubes. A lo largo de las dos jornadas, Assunta Scutto dirigirá los entrenamientos técnicos y compartirá con los asistentes los métodos de trabajo y la experiencia que la han llevado a alcanzar la élite internacional.

PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

Organizado por Fran Garrigós y Álvaro Ríos, el Clinic continúa apostando por acercar a Torrelavega a algunas de las principales figuras del judo mundial y ofrecer a los deportistas la posibilidad de aprender directamente de referentes internacionales de esta disciplina.

Además del importante nivel deportivo del evento, el Clinic supondrá un impacto positivo para Torrelavega, ya que durante el fin de semana la ciudad recibirá a cientos de visitantes entre deportistas, entrenadores, familiares y acompañantes, contribuyendo a la actividad de hoteles, restaurantes y comercios locales.

El horario del Clinic será el sábado, de 10.00 a 12.00 y de 18.00 a 20.00 horas, y el domingo, de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00 horas.