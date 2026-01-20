El campo europeo protesta en Estrasburgo para tratar de impedir que el acuerdo de Mercosur salga adelante

Protesta del campo europeo en Estrasburgo contra el acuerdo de Mercosur - COAG

SANTANDER, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos de 15 países europeos se movilizan este martes en Estrasburgo para pedir el 'no' al acuerdo entre la UE y Mercosur a los europarlamentarios que se reúnen en la ciudad francesa.

Entre ellos está el ganadero cántabro Luis Pérez Portilla, secretario general de UGAM-COAG en la comunidad y responsable de Juventudes Agrarias COAG, quien, como ya hizo en la movilización celebrada en Santander contra este tratado a comienzos de mes, ha advertido que "supone la puntilla y la desaparición de la agricultura y ganadería familiar como la conocemos".

La movilización del campo se ha trasladado en esta jornada frente al Parlamento Europeo para intentar presionar en la votación que se llevará a cabo este miércoles 21, en la que la Eurocámara decidirá si solicita al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que revise la legalidad del acuerdo UE-Mercosur.

Así, agricultores y ganaderos han acudido con pancartas, tractores y bengalas para tratar de impedir que salga adelante el acuerdo por la "competencia desleal" que supone para el campo europeo.

"Necesitamos que mañana se tumbe el acuerdo de Mercosur, necesitamos que no se firme" y "que se pare esta aberración", ha trasladado Pérez Portilla desde la movilización, donde ha arremetido contra la Comisión Europea y su presidenta, Ursula von der Leyen, por "querer cambiar la alimentación europea por coches alemanes para venderlos en Río de Janeiro o Paraguay".

"El campo está en pie de guerra y tenemos que proteger nuestra soberanía alimentaria. Por eso le decimos no a Mercosur, no a que los eurodiputados acepten este acuerdo. Tenemos que proteger la alimentación, tenemos que proteger el campo europeo, a los ganaderos y agricultores españoles", ha sentenciado.