El campo de fútbol de hierba artificial de Matamorosa será una realidad en primavera, con una inversión de 1,5 millones

La presidenta Buruaga pone la primera piedra del futuro campo de fútbol de hierba artificial de Matamorosa. - JOSE ROMAN CAVIA SOTO/GOBIERNO DE CANTABRIA

CAMPOO DE ENMEDIO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha puesto este lunes la primera piedra del futuro campo de fútbol de hierba artificial de Matamorosa (Campoo de Enmedio), que será una realidad la próxima primavera gracias a una inversión íntegra del Gobierno regional, a través de la Consejería de Deporte, de casi 1,5 millones de euros.

Buruaga ha mostrado su satisfacción por compartir con los vecinos del municipio -entre ellos, muchos jóvenes, representantes de las escuelas municipales y clubes deportivos, y veteranos del Matamorosa- un momento "muy esperado" por todos ellos, tras muchos años de reivindicaciones.

La presidenta les ha dado la enhorabuena por su perseverancia a la hora de reclamar un proyecto que atiende a una "necesidad real", que representa una "oportunidad" para Campoo y que es un ejemplo de colaboración entre instituciones, en este caso, entre el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio. Especialmente, ha valorado el "empeño" del alcalde, Pedro Manuel Martínez, para sacarlo adelante.

Para Buruaga, "invertir en deporte nunca es un gasto, sino que es invertir en bienestar físico y emocional, en educación, en convivencia y en valores".

De ahí la apuesta del Ejecutivo autonómico por una actuación que va a permitir a la comarca disfrutar de una instalación "moderna y a la altura de lo que el municipio se merece" y que, además, quedará preparada para una posible futura ampliación con vestuarios, almacenes y graderío cubierto.

La presidenta ha enmarcado esta inversión dentro del compromiso de su Gobierno con una Cantabria vertebrada territorialmente, socialmente cohesionada y con igualdad de oportunidades para todos los cántabros, con independencia del lugar donde residan.

En concreto, ha referido a la atención que en esta legislatura ha recibido la comarca de Campoo, en general, y el municipio de Campoo de En medio, en particular, con actuaciones ya finalizadas como el carril bici entre Reinosa y Matamorosa (400.000 euros) o la reforma de viales en Nestares (casi 380.000 euros).

También se ha referido a los 650.000 euros invertidos en el CEIP Casimiro Sainz y a la actuación en marcha para mejorar la red de caminos de la concentración parcelaria, que supera el millón y medio de euros de presupuesto.

A lo que se suman los 800.000 euros que se van a destinar a la conexión de los depósitos de Reinosa y Bolmir, actuación que se acaba de adjudicar y que arrancará "en las próximas semanas".

ABASTECIMIENTO DE LOS PUEBLOS DE CAMPOO

Asimismo, ha avanzado que en unos días se licitará otro proyecto de 2 millones de euros para solucionar el problema de abastecimiento que padecen los pueblos de Campoo, a pesar de su cercanía al Pantano del Ebro, y ha confirmado que el Gobierno sigue trabajando en el proyecto de ampliación de la plataforma del puente sobre el río Híjar, en Matamorosa.

A nivel comarcal, ha destacado la rehabilitación del centro de salud de Reinosa, que estará finalizado en septiembre y en funcionamiento este mismo año, gracias a una inversión cercana a los 3 millones de euros, así como la "decisión inédita" de instalar una base del 061 en la capital campurriana, dotada con cinco médicos y cinco profesionales de enfermería, que va a suponer un "salto enorme" en la calidad asistencial.

Por último, ha apuntado que el Ejecutivo sigue avanzando en dos proyectos estratégicos, como son el futuro apeadero para el tren de alta velocidad entre Matamorosa y Reinosa, contemplado ya en el protocolo suscrito con ADIF y con los Ayuntamientos de Reinosa y Campoo de Enmedio, y la carretera Reinosa-Potes, cuyo estudio informativo estará concluido antes de finalizar el año.

Por su parte, Pedro Manuel Martínez ha agradecido el compromiso personal de Buruaga para hacer realidad un "sueño" que Campoo de Enmedio viene persiguiendo desde hace dos décadas para dotar al municipio de una instalación deportiva que permita la práctica del fútbol en condiciones adecuadas.

Buruaga y Martínez han estado acompañados en el acto por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad; los directores generales de Deporte, Susana Ruiz, y de Turismo, José Luis López; el presidente de la Junta Vecinal de Matamorosa, Víctor López, y el responsable de la empresa Solpavifer, adjudicataria de las obras, Tomás García.

En el transcurso del acto, las autoridades han enterrado una cápsula que simboliza la primera piedra de las obras y en la que han introducido diferentes objetos.

Concretamente, Buruaga ha metido los planos del proyecto; el consejero, una camiseta de la Selección Española de Fútbol; el alcalde, el convenio firmado para la construcción del campo, y el presidente de Junta Vecinal, los periódicos del día.

Además, la presidenta y el consejero han recibido como obsequio una placa y un balón dedicado por impulsar una iniciativa que "hará crecer el deporte y la ilusión en Campoo de Enmedio".

EL PROYECTO

El campo de fútbol se levantará en unos terrenos municipales ubicados junto a la iglesia nueva de Matamorosa y dará servicio a los equipos de la zona y a los 400 jóvenes que forman parte de las Escuelas Deportivas Municipales.

El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de ocho meses, incluye la construcción de un campo de hierba artificial de última generación, de 106 x 70 metros, e incluirá la urbanización del entorno y un nuevo vial de acceso.

El campo contará con iluminación, aseos, videomarcadores, sistema de riego y cuarto de instalaciones. Además, la instalación se dejará preparada para una futura ampliación con vestuarios, almacenes y graderío cubierto.

En virtud del convenio firmado, el Gobierno de Cantabria financiará las obras y Campoo de Enmedio asumirá la gestión de las instalaciones cuando estén concluidas.