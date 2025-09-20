El campo de golf de Mogro pasa a llevar el nombre de Celia Barquín

Descubrimiento de la placa homenaje a Celia Barquín en el hoyo 14 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El campo de golf Abra del Pas de Mogro, gestionado por la empresa pública Cantur, llevará a partir de este sábado el nombre de la golfista cántabra asesinada en Estados Unidos en 2018 a los 22 años, Celia Barquín.

Al inicio del primer 'Gran Premio Celia Barquín', que se celebra hoy en dicho campo con la participación de 56 parejas, el consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, y los padres de la deportista, Marcos Barquín y María Ángeles Arozamena, han descubierto una placa en homenaje a la joven en el tee de salida del hoyo 14, donde hizo su primer birdie con 14 años.

Además, han inaugurado la renovada imagen del campo, cuya cartelería y paneles de información recogen el nuevo logo de la instalación. Se incluye un recuerdo especial en la casa club, donde se han instalado diferentes placas con reflexiones que la deportista anotaba en sus diarios.

Con este homenaje el Gobierno regional "salda la deuda pendiente que Cantabria tenía con Celia y con su familia, y se hace justicia a su figura", ha señalado el consejero siete años después de su fallecimiento, tras ser asesinada cuando se dirigía a entrenar al campo de Coldwater Links en Ames (Iowa).

Martínez Abab ha asegurado que, tanto la placa y las reflexiones de la golfista como la competición deportiva que tiene lugar este sábado y que "nace con vocación de continuidad", servirán para recordar a Barquín, "para que nadie la olvide y para que los jugadores jóvenes descubran a una deportista que pudo haber llegado aún más lejos de lo que hizo".

Por su parte, la madre, María Ángeles Arozamena, ha agradecido al Ejecutivo este reconocimiento y ha alentado a los presentes a "disfrutar de este día" y de este homenaje.

Celia Barquín Arozamena (Cantabria, 1996 - Iowa, 2018) contaba con una larga lista de títulos, entre ellos el Campeonato Europeo Femenino de Golf Amateur. Inauguró su palmarés con tan solo nueve años, cuando quedó subcampeona en el Campeonato de España Benjamín de 2006.

También fue campeona de España Infantil y contaba con tres Grand Prix de Chiberta, la única jugadora en la historia en lograrlo, además de alcanzar la plata y bronce en los europeos por equipos.

En 2014 dio el salto a Estados Unidos, donde siguió formándose en el golf, además de estudiar Ingeniería Civil.

Celia compaginó su trayectoria tanto con su equipo, el Iowa State Cyclones, como con la selección española.

En 2018 fue elegida como mejor atleta de su Universidad y entre los muchos reconocimientos y homenajes, cuenta con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a título póstumo otorgada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

En el acto también han estado presentes el alcalde de Miengo, Marino García; el concejal de Deportes, Javier Calderón; además de familiares y amigos de la golfista homenajeada y la senadora, Elena Castillo, ha informado el Gobierno.