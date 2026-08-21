Cancelados por problemas técnicos los vuelos entre Santander y Madrid de esta mañana

Archivo - Avión de Air Nostrum que opera la conexión entre Santander y Madrid - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía Air Nostrum (Iberia regional) ha cancelado por problemas técnicos los vuelos previstos para la mañana de este viernes 21 de agosto entre Santander y Madrid, según ha informado Amigos de Parayas en la red social X.

En concreto, ha anulado el Madrid-Santander con salida prevista a las 8.25 horas y llegada a las 9.30; y la vuelta, Santander-Madrid, con salida a las 10.05 horas y llegada a las 11.15.

Para esta jornada restan tres vuelos más entre ambas ciudades, dos que partirán de Madrid a las 16.00 y a las 19.50 horas, y otro de regreso desde la capital cántabra a las 17.40 horas.