Cancelados los vuelos entre Barcelona y Santander por el mal tiempo en Cataluña

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los vuelos operados por la compañía Vueling entre Barcelona y Santander de este domingo han sido cancelados por la meteorología adversa que registra Cataluña y que ha alterado la operatividad en el aeropuerto de la ciudad condal.

Así, el avión que debía aterrizar en el Seve Ballesteros a las 18.00 horas no ha salido del aeródromo catalán por las lluvias caídas, por lo que también se ha suprimido el vuelo desde Santander con despegue media hora después a Barcelona.

Según informa en su cuenta de 'X' la Asociación de Amigos de Parayas, los vuelos afectados han sido el VY1592 y el VY1593.