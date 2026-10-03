Cancelados los vuelos entre Santander y Barcelona de esta tarde

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SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Vueling ha cancelado los vuelos de esta tarde entre Santander y Barcelona.

En la red social X, la cuenta Amigos de Parayas ha informado de que el avión asignado se encuentra en Milán y sufre "gran retraso" y, además, hay condiciones climatológicas adversas.

Los vuelos cancelados son el VY1596, a las 16.40 horas, Barcelona-Santander; y el VY1597 Santander-Barcelona de las 18.40 horas.