La candidata del PP al Senado Gema Igual dimite como diputada en el Parlamento de Cantabria

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante el pleno de constitución del Parlamento de Cantabria, a 22 de junio de 2023, en Santander, Cantabria (España).- Archivo - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), que encabeza la candidatura del PP cántabro al Senado en las elecciones del 29 de noviembre, ha presentado este martes su dimisión como diputada en el Parlamento de Cantabria, una vez que la Junta Electoral Provincial ha proclamado las listas definitivas de las siete formaciones que concurren a las generales.

Y es que, si Igual resulta elegida senadora, tiene que renunciar a su cargo de diputada en el Parlamento regional, si bien ha registrado su dimisión con anterioridad, con efectos desde este 3 de noviembre.

Por el contrario, no existe ninguna incompatibilidad con su cargo de alcaldesa, que, de hecho, opta a revalidar en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Tras la dimisión de Igual, el siguiente en la lista del Grupo Popular para ocupar su escaño en la Cámara cántabra es José Luis Blanco, director de Citrasa (cargo incompatible como diputado), seguido de Pedro Manuel Martínez, alcalde de Campo de Enmedio.

De esta forma, se ha iniciado el procedimiento para que la Junta Electoral notifique a Blanco, han informado fuentes del partido a Europa Press.

En el anuncio de su candidatura al Senado, Igual explicó que fue el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, el que la llamó para pedirle que fuera cabeza de lista al Senado, un ofrecimiento que le "honra" y que agradeció.

Igual subrayó entonces que las elecciones del 29N son "cruciales" ya que "no estamos jugando la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos o el futuro de España y no es momento de escatimar ni en esfuerzos, ni en compromiso ni en implicación". Y ello para conseguir "un cambio que es más necesario que nunca" y que el PP "puede y debe generar", manifestó.