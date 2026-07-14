La cántabra Acorde, Premio Nacional de Innovación 2026 en la categoría de Pyme Innovadora

Archivo - Acorde, Premio Nacional de Innovación en la categoría de Pyme Innovadora - CÁMARA - Archivo

SANTANDER, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La pyme cántabra Acorde ha resultado ganadora del Premio Nacional de Innovación 2026 en la categoría de Pyme Innovadora, galardón concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y dotado con una partida económica de 50.000 euros.

La ministra del ramo, Diana Morant, ha anunciado este martes las personas y entidades galardonadas con los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2026, que reconocern a las personas y entidades que han hecho de la innovación un elemento "indispensable" en el desarrollo de su estrategia profesional y de su crecimiento empresarial, y a los profesionales y empresas que han contribuido al prestigio del diseño español.

Especializada en el desarrollo de tecnología de radiofrecuencia para los sectores aeroespacial y de defensa, Acorde ha recibido el mayor reconocimiento que otorga el Estado a la labor innovadora de personas y entidades en España, ha informado en una nota de prensa.

El jurado ha reconocido a la compañía cántabra "por aunar excelencia tecnológica, vocación internacional y compromiso con el talento local en una trayectoria de 27 años que convierte a esta spin-off de la Universidad de Cantabria en uno de los ejemplos más inspiradores del ecosistema de innovación español". Además, ha destacado que "compite con éxito junto a los grandes actores mundiales del sector".

También, ha valorado su capacidad de innovar de forma continua y sostenida -con más de 50 proyectos europeos en siete programas marcos-, su presencia en los cinco continentes y, desde enero de 2025, también en la Luna, tras el alunizaje del lander Blue Ghost con receptores GNSS fabricados por la empresa para la misión LuGRe de la NASA, logrando la recepción de señales de posicionamiento más distante de la historia de la humanidad.

La modalidad de Pyme Innovadora reconoce a pequeñas y medianas empresas con una actividad innovadora demostrada de al menos cinco años. En este sentido, Acorde atesora más de 25 años dedicados al diseño y la fabricación de equipamiento tecnológico avanzado de radiofrecuencia para misiones críticas en los entornos más exigentes y hostiles.

El CEO de Acode, Manuel Lobeira, ha subrayado que este reconocimiento "es un orgullo, un premio que habría emocionado a nuestro fundador".

"Hemos logrado poner en el mercado soluciones innovadoras que se emplean en los seis continentes de la Tierra, y fuera de ella", ha señalado.

La edición 2026 contempla siete modalidades, de las que cuatro son de innovación --Trayectoria Innovadora, Gran Empresa Innovadora, Pyme Innovadora y Joven Talento Innovador-- y tres de diseño --Trayectoria en Diseño, Diseño y Empresa y Jóvenes Profesionales del Diseño--- con una dotación global de 160.000 euros.