La cántabra Marta Fernández Matarrubia, nueva vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología

SANTANDER 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La doctora cántabra Marta Fernández Matarrubia ha sido elegida nueva vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y será la nueva responsable del Área de Socios y Relaciones Sociales de esta sociedad científica, constituida por más de 4.500 miembros, entre los que se incluyen la gran mayoría de los neurólogos españoles y otros profesionales sanitarios interesados en la Neurología.

Como vocal responsable del Área de Relaciones Sociales de la SEN, coordinará y dirigirá la política de relaciones con las asociaciones de familiares y pacientes y será la responsable del Aval Institucional Social de la SEN, ha informado este lunes la asociación.

Además, y como nueva responsable del Área de Atención a los Socios de la SEN, también coordinar todas las actividades de atención e información al socio, así como las acciones de defensa profesional del neurólogo.

Natural de Santander, Fernández Matarrubia ejerce como neuróloga de la Unidad de Deterioro Cognitivo del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) e investigadora del grupo de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto de investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL).

Licenciada en Medicina por la Universidad de Cantabria, con Premio Extraordinario de Licenciatura, se formó como especialista en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid completando estancias en centros de referencia nacionales e internacionales, entre ellos el Memory and Aging Center de la Universidad de San Francisco (EE.UU).

En 2016, obtuvo el título de doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Entre 2016 y 2021 trabajó como neuróloga en la Clínica Universidad de Navarra, donde compaginó la asistencia con la docencia universitaria y obtuvo la acreditación de profesora contratada doctora por la ANECA. En este periodo, lideró como investigadora principal un proyecto sobre microRNAs plasmáticos como biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer y colaboró como investigadora asociada en otros proyectos competitivos y ensayos clínicos en demencias. Participó también en tareas de gestión como delegada de calidad del departamento de Neurología y miembro de la Junta de Departamento.

Desde 2021, desarrolla su labor clínica e investigadora en el HUMV y en IDIVAL, donde lidera una línea de investigación sobre biomarcadores gliales en la fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer.

Además, es la responsable del centro de la plataforma CPMS de la European Reference Network on rare neurological diseases (ERN-ND), es coordinadora del centro del GENetic FTD Initiative 3 (GENFI-3), colabora como miembro de DEGESCO (Dementia Genetic Spanish Consortium) y participa como co-investigadora en múltiples proyectos de investigación y ensayos clínicos de la Unidad de Deterioro Cognitivo.

Es autora de más de 40 artículos científicos sobre enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal y afasia progresiva primaria, además de varios capítulos de libros en Neurología.

Ha sido editora asociada del Journal of Alzheimer's Disease y revisora para diversas revistas internacionales. Ha presentado más de 120 comunicaciones en congresos, recibiendo varios premios de la SEN.

Dentro de la SEN ha desempeñado distintos cargos: fue responsable de la vocalía del Comité ad-hoc de Neurólogos Jóvenes (2016-2017) y miembro del Comité de Liderazgo y Comunicación, y entre 2019 y 2022 ejerció como vocal del Comité de Docencia y del Grupo de Estudio de Neuroimagen. Actualmente, es miembro de los grupos de estudio de Demencias, Neurogeriatría, Neuroimagen, Neurogenética y Trastornos del Movimiento.

Su nombramiento se acaba de hacer efectivo una vez finalizado el periodo de votación -tras la celebración de la Asamblea General Extraordinaria en la Reunión Anual de la SEN- y la resolución del proceso electoral preceptivo.