Cantabria abona casi 10 millones del anticipo del 70% de ayudas por superficie a 7.500 agricultores y ganaderos

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria ha comenzado a abonar el anticipo de hasta el 70 por ciento de las ayudas directas por superficie correspondientes a la Solicitud Única 2025 para todos aquellos expedientes que no presentan incidencias.

Este primer pago supone un total aproximado de 10 millones de euros destinados a apoyar a los agricultores y ganaderos cántabros con las siguientes líneas de ayuda: el pago básico a la renta de sostenibilidad, el redistributivo y el complemento a jóvenes, financiadas íntegramente por el FEAGA.

En conjunto, cobrarán estos anticipos 7.565 beneficiarios. En concreto, 3.701 solicitantes de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), por un total de 7.256.226 euros; 3.682 demandantes del Pago Redistributivo, por un importe de 1.845.469 euros; y 182 solicitantes del Pago Complementario a Jóvenes, que recibirán 694.448 euros.

Antes del 31 de diciembre se llevará a cabo el abono del primer saldo que alcanzará el 90% del importe total, ha informado este viernes el departamento que dirige María Jesús Susinos.

Desde la Consejería se ha indicado que, debido a una incidencia informática producida en las últimas semanas en el servicio que realiza los cruces de las superficies, y "ajena" a este departamento, no ha sido posible incluir las declaraciones de los comunales.

Desarrollo Rural ha señalado al respecto que la incidencia está "prácticamente resuelta", por lo que habrá ganaderos que, aunque sí declaran correctamente sus comunales, recibirán lo que les corresponde en el momento en el que se abone el 90% del importe total, es decir, antes de fin de año.

RESPALDO FUNDAMENTAL

Susinos ha destacado la importancia de estas ayudas directas que suponen un "respaldo fundamental" para garantizar la estabilidad económica del sector.

"De esta manera se reafirma nuestro compromiso de impulsar el sector rural mediante ayudas que no solo contribuyen a la estabilidad financiera de los ganaderos y de los agricultores, sino que intentan aportar un marco de seguridad y contribuyen a estabilizar un sector que se sigue enfrentando a retos climáticos, económicos y sociales".

Para finalizar, la consejera ha subrayado que el compromiso del Gobierno regional es "asegurar que estos fondos lleguen con la mayor agilidad posible, permitiendo que los profesionales del campo dispongan de liquidez para afrontar su actividad diaria y la planificación futura de sus cabañas y estabulaciones".