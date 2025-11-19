Cantabria abre el censo de mariscadores de percebe y convoca 18 vacantes para llegar a los 30 puestos

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Pesca, abre el censo de mariscadores de percebe y convoca 18 vacantes con el objetivo de llegar así a los 30 puestos.

Como requisitos, se exige tener carné de mariscador profesional de Cantabria y no haber sido sancionado en firme con dos faltas graves en el ejercicio de la extracción y la comercialización del percebe en el periodo de 12 meses anterior a la presentación de la solicitud, según se detalla en la resolución de la Dirección General de Pesca publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Las solicitudes irán dirigidas al Servicio de Actividades Pesqueras como órgano gestor del censo y se presentarán en el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir de este jueves 20 de noviembre.

La solicitud se podrá presentar en el registro de la Consejería o en cualquier otro registro o lugar de los previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de Cantabria.