Cantabria abrirá el 9 de mayo si decae el estado de alarma

COMILLAS, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria abrirá sus fronteras el próximo 9 de mayo si ese día no se prorroga el estado de alarma decretado hace seis meses en toda España por la pandemia del coronavirus. Así, a partir de entonces la región "quedará libre", según ha expresado su presidente, Miguel Ángel Revilla, a preguntas de los periodistas.

"La idea es que el día 9, si se acaba el estado de alarma, Cantabria queda desconfinada. No hay otra. Eso está claro", ha indicado el líder del PRC, para recordar que el cierre perimetral de una comunidad no es competencia del presidente autonómicos, que sí pueden adoptar otras medidas sanitarias.

"Si no hay estado alarma, no hay capacidad de que un presidente pueda confinar un territorio. Eso es lo que yo entiendo y, por lo tanto, yo ya estoy en la idea de que el día 9 Cantabria quedará libre", ha indicado el regionalista, para insistir en que es ésa "la idea que tengo en la cabeza".

Revilla ha señalado que ante la "previsión" de abrir Cantabria no sabe qué decisión tomarán otras comunidades, y ha reflexionado al respecto que, "a lo mejor", en territorios en los que los datos y casos de Covid sean "graves", el Ejecutivo central pueda "mantener un estado de alarma que les proteja".

Pero, por lo demás, cree que "no hay base" -legal- para que un presidente regional "fuera de un estado de alarma de nivel nacional pueda confiar un territorio". Cuestionado por la situación epidemiológica en País Vasco, Revilla ha apuntado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, está pidiendo que se prorrogue el estado de alarma. "Con eso ya dice bastante", ha apostillado.

"Naturalmente, si Euskadi no abre, pues no se ha conseguido nada", ha expresado el presidente cántabro, aludiendo así a la afluencia de gente de la comunidad vecina a Cantabria, que abriría entonces para otras regiones si es que también se desconfinan, como las otras dos limítrofes: Castilla y León o Asturias, y que "está en la misma línea"

"Pero es que yo, no veo otra salida", ha reiterado Revilla, que ha remarcado que "sin estado de alarma no tenemos capacidad los presidentes para impedir la movilidad de unos territorios con otros. Es lo que me dicen a mí los jurídicos", ha zanjado.

MEJORA DE LA SITUACIÓN COVID POR LA VACUNACIÓN

En el supuesto de que los datos de contagios e incidencia del virus no sean favorables, entonces Revilla pediría al Gobierno central que mantenga el estado de alarma, aunque cree, "en este momento", que el 9 de mayo no va a haber "marcha atrás" por parte del presidente, Pedro Sánchez, y ese día "Cantabria quedará liberada" y se permitirá la circulación con otros lugares que también abran.

De todos modos, el regionalista cree y espera que para entonces "vayan bajando" los niveles de contagios en la medida en que, además, vayan llegando más vacunas, pues en mayo y junio va a haber "muchas más de las que ha habido hasta ahora".

Así, "tenemos ya que ir preparándonos para tener un verano 'cuasi normal' y donde volvamos a recuperar la actividad económica, porque esto ya no puede seguir mucho tiempo de esta manera". "El virus va a seguir entre nosotros, pero muy atenuado", ha asegurado.

También ha destacado que con conforme avanza la inmunización, "baja considerablemente" la presión hospitalaria, que es "el gran problema" de este virus, ya que en torno al diez por ciento de los infectados acaban hospitalizados.

Así, tras la vacunación de personas mayores, ahora están siendo ingresados pacientes más jóvenes, que "aguantan mejor" por la edad, pero que se contagian igual y así "se darán cuenta de que esto también iba con ellos", ha concluido Revilla.