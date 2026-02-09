Cantabria acogerá en marzo un diálogo ciudadano del Comité Europeo de las Regiones sobre el acceso a la vivienda

La consejera Isabel Urrutia participa en Chipre en un diálogo ciudadano sobre 'El papel de la UE en la vida cotidiana de los ciudadanos en el marco financiero plurianual propuesto para el periodo 2028-2034' - GOBIERNO

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria organizará el 25 de marzo uno de los diálogos locales que impulsa el Comité Europeo de las Regiones (CdR), que estará centrado en el acceso a la vivienda y reunirá a jóvenes de la región, representantes institucionales y expertos para analizar los retos actuales y explorar posibles soluciones desde el ámbito europeo, nacional y autonómico.

Será la tercera edición de los diálogos locales que la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, impulsa en Cantabria como miembro del CdR, en colaboración con el Parlamento regional. Las conclusiones del diálogo serán recopiladas y trasladadas posteriormente a la presidenta del Comité, para contribuir a la elaboración de recomendaciones y posicionamientos del CdR en materia de juventud y vivienda.

Este futuro encuentro se ha dado a conocer este lunes en el que Urrutia ha participado en Nicosia (Chipre) en el diálogo ciudadano sobre 'El papel de la UE en la vida cotidiana de los ciudadanos en el marco financiero plurianual propuesto para el periodo 2028-2034'.

El encuentro se ha organizado con motivo de la reunión externa de la Mesa del Comité Europeo de las Regiones, en la que la consejera representará este martes a la delegación española.

La cita ha reunido a representantes locales y regionales, expertos y ciudadanos chipriotas para debatir cómo las prioridades presupuestarias de la Unión Europea influyen en la vida diaria de las personas y cómo pueden reforzarse las políticas públicas desde el nivel local y regional.

Según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa, los diálogos locales son espacios de participación impulsados por el Comité Europeo de las Regiones para fomentar el intercambio directo entre la ciudadanía y los responsables políticos locales y regionales.

Su objetivo es doble: acercar el trabajo del CdR a la población, explicando de manera accesible cómo las decisiones europeas se traducen en políticas concretas en los territorios; y escuchar las expectativas, preocupaciones y propuestas de los ciudadanos, de modo los líderes locales y regionales puedan trasladarlas al ámbito europeo a través del Comité.

La consejera Urrutia fue precisamente quien propuso, en una de las últimas reuniones de la Mesa del CdR, aprovechar estos encuentros externos del órgano para celebrar diálogos locales en los territorios anfitriones. Su iniciativa buscaba reforzar la dimensión participativa del CdR y garantizar que la voz de la ciudadanía esté presente en los debates estratégicos europeos.