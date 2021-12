Cantabria adelantará al lunes el semáforo Covid y las medidas se aplicarán el martes

Rodríguez avisa de la grave situación y prevé que la región esté la próxima semana en nivel 3, que conlleva el cierre del ocio nocturno

SANTANDER, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria adelantará la evaluación y publicación del nuevo semáforo Covid al próximo lunes, un día antes de lo previsto, y las medidas se aplicarán desde las 00.00 horas del martes, debido a la "gravedad" de la situación del coronavirus, que este jueves ha vuelto a batir el récord diario de casos en lo que va de pandemia, con 741.

De hecho, se espera que para el 27 de diciembre la región en su conjunto esté en nivel 3 de alerta (riesgo alto) --en la actualidad está en el 2, al igual que 26 municipios mientras hay 51 en el 1--, por lo que desde el 28 habrá "restricciones importantes" en "muchos municipios".

Las derivadas del 3 (entre las que se incluye el cierre del ocio nocturno, además de otras limitaciones que afectan a eventos culturales o acontecimientos deportivos) se aplicarán en aquellas localidades que estén en ese nivel y tengan por tanto mayor incidencia del virus.

Así lo ha avanzado este miércoles el titular del departamento, Miguel Rodríguez, en una rueda de prensa en la que ha insistido en que la situación es "muy complicada" y "muy preocupante", por lo que ha apelado a la responsabilidad de "todos" los ciudadanos para que "extremen las precauciones" y sigan medidas, como el uso de la mascarilla cuando hay aglomeraciones, que "compruebo a diario que no se cumplen", ha lamentado.

En este sentido, y a preguntas de los periodistas sobre las decisiones acordadas en la Conferencia de Presidentes, caso de la recuperación de la mascarilla obligatoria en exteriores, el consejero ha considerado que en la situación en que se encuentran algunas comunidades como Cantabria se deberían haber adoptado medidas "más restrictivas".

También ha aprovechado su comparecencia ante los medios para adelantar que en lo que va de jornada -hasta las doce del mediodía- se habían registrado ya 300 positivos nuevos en la comunidad autónoma, que volverá así a batir el récord de contagios en un día "con toda seguridad".

SITUACIÓN HOSPITALARIA Y EN UCI

Y de continuar la tendencia al alza de incidencia del virus -ha rebasado los 700 casos por cien mil habitantes a catorce días y ha alcanzado los 458 a siete jornadas-, se va a "resentir" la actividad hospitalaria y se suspenderán intervenciones quirúrgicas, "a la fuerza" y "sin ninguna duda", ha apostillado Rodríguez.

El máximo responsable de la Sanidad cántabra ha evidenciado que el número de contagios diarios es "altísimo", como es también "muy alto" el de ingresos en hospitales. Entre tanto, la Atención Primaria está sufriendo una "sobrecarga terrible" y los laboratorios se "resienten" con la práctica de más de 4.000 pruebas Covid al día.

Para tratar de paliar esta situación, Sanidad hará contrataciones de personal, "las que podamos", ya que en algunas especialidades, como médicos de familia, no hay "nadie" apuntado en las bolsas de empleo. También recurrirá a quienes estén pendientes de la homologación del título o a sanitarios jubilados, en línea esto último con lo que acordaron Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos.

Rodríguez, que ha advertido no obstante de que esos contratos no van a "solucionar el problema" que está generando el Covid, ha señalado al ser cuestionado por la prensa que "de momento" no han pedido a médicos y enfermeras que no se cojan las vacaciones de Navidad, pero sí que las retrasen "en la medida de lo posible".

En línea con lo anterior, y respecto a las unidades de cuidados intensivos para pacientes Covid, ha explicado que la idea es que la de Valdecilla llegue a su "máxima capacidad", sin descartar entonces la apertura de una UCI en el Hospital de Sierrallana, extremo que en cambio no se prevé en el de Laredo.

En la actualidad, la ocupación de camas por pacientes en estado crítico es del 17% en Cantabria, que se corresponde con un nivel 3 de riesgo, y una "saturación" en estas unidades pueden "comprometer" la asistencia de otras patologías que requieren atención urgente. Mientras, en planta el porcentaje es casi tres veces inferior (6,5%). Pero el número de ingresos diarios supera al de las altas, y de seguir así los hospitales se convertirían -ha dicho- en "monográficos" de Covid.

A este respecto, el consejero ha achacado a la vacunación la menor proporción de pacientes que ingresan ahora, en torno al 4,5% ó 5% de los contagios. Este dato supone la mitad del 10% que precisaban atención hospitalaria hace un año, cuando arrancaba la campaña de inmunización.

VARIANTE ÓMICRON

Sobre las variantes, el consejero ha detallado que aunque la Ómicron aún no es la predominante en Cantabria, está ya detrás del 48% de los positivos.

Una proporción que se ha alcanzado en apenas dos semanas, desde que se detectaron los primeros casos de esta cepa, que se transmite con una "facilidad terrible".

Así, aunque no genera más gravedad en la enfermedad, la transmisión es "tremendamente superior" a la de Delta, que es la mayoritaria entre los hospitalizados.

INSPECCIONES PASAPORTE COVID

De medias ya en marcha, como el pasaporte Covid -obligatorio para acceder a establecimientos de hostelería y eventos en los que se sirvan comidas o bebidas-, Rodríguez ha señalado que la administración ha dejado un "periodo de adaptación" para la implantación de esta herramienta, una vez se obtuvo el aval judicial.

Así, se recurrirá a la vía de las inspecciones -por parte de los servicios de Salud Pública, además de la Policía- si no se cumpliese la medida.

Punto en el que el titular de Sanidad ha llamado a los hosteleros a que exijan el certificado para entrar en sus negocios, más teniendo en cuenta que este requisito fue propuesto por el propio sector.

CUARENTENAS

Finalmente, el consejero ha manifestado no ver "contrasentido" en la decisión adoptada esta semana en el seno de la Comisión de Salud Pública según la cual un contacto estrecho de un positivo no tiene que guardar cuarentena si tiene la pauta completa, debido precisamente a la "protección" de la vacuna.

Y ha recordado en todo caso que ante cualquier síntoma compatible con la Covid-19, no se debe socializar ni acudir al trabajo hasta que se descarte la enfermedad.