Cantabria advierte que no aplicará zonas tensionadas aunque votará a favor del reparto del plan de vivienda

Archivo - El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media. - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER/MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria votará a favor de la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la Conferencia Sectorial del ramo de este jueves, pero con una "seria reticencia" sobre su contenido, y además ha advertido que no aplicará zonas tensionadas.

Así lo ha afirmado el consejero de Vivienda, Roberto Media, en declaraciones previas a una sectorial "que llega tarde", para votar a favor del reparto de los fondos del plan estatal de vivienda, pero con "seria reticencia" sobre el contenido del mismo. Un reparto que en el caso de Cantabria asciende a 133 millones de euros, de los que el Estado aporta el 60% y el 40% restante, la comunidad.

En este sentido, Media ha denunciado que el plan "se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas, sin contar con nosotros para nada, cuando nosotros somos los que lo vamos a tener que aplicar".

El consejero ha remarcado que se exige a las comunidades un esfuerzo económico "importantísimo, multiplicar por seis el coste de las inversiones en los próximos años, y lo vamos a hacer", aún cuando el Ministerio ha retirado parte de esos fondos. "Primero se pagaba un 70-30, ahora va a ser un 60-40, por lo tanto el esfuerzo que se nos exige a las comunidades autónomas es absolutamente muy superior al que hace el Ministerio", ha denunciado.

"A pesar de todo eso, de no habernos tenido en cuenta, nosotros vamos a ser una comunidad autónoma que va a aplicar ese plan de vivienda, pero nos reservamos claramente el derecho a recurrir algunas de las cuestiones que sigue aplicando este Ministerio de forma ideológica", ha dicho Media.

Al respecto, ha denunciado que el departamento de Isabel Rodríguez quiere que las autonomías apliquen sus políticas, "que se han visto que son absolutamente equivocadas, que no llevan más que a la ruina de las políticas de vivienda y del futuro de nuestros hijos", y ha asegurado que en Cantabria "no las vamos a aplicar".

"No vamos a aplicar zonas tensionadas por mucho que la ministra se empeñe en ello e ir incluso aumentar las cantidades de dinero para aquellas comunidades autónomas que así lo hagan. Nosotros no lo vamos a hacer. No estamos dispuestos a hipotecar el futuro de nuestros hijos, lo diga la ministra o no lo diga", ha enfatizado.

Finalmente, el consejero cántaro ha insistido en que llega a la sectorial con "ánimo de colaboración total, pero no puede ser que todas estas cuestiones se hagan a espaldas de las comunidades autónomas".

LAS CCAA DEL PP, A FAVOR AUNQUE NO DESCARTAN RECURRIR

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han anunciado este jueves que votarán a favor de la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la Conferencia Sectorial del ramo de este jueves, pese a que no les gusta "cómo se ha hecho y cómo se ha configurado" y han advertido de que se reservan la presentación de "futuros recursos" frente al Tribunal Supremo.

Así lo ha apuntado también el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, en declaraciones previas a la reunión en representación de todas las comunidades autónomas del PP.

"Consideramos que es un acto propagandístico del 'sanchismo' y que lo único que pretende es condicionar a las comunidades autónomas sin solucionar realmente el problema de vivienda que tenemos todos los españoles y especialmente nuestros jóvenes", ha apuntado.

En concreto, en la cita de este jueves entre el Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas se aborda el reparto de los fondos del plan, ya acordados con las regiones.

Dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, contempla destinar el 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Rodrigo ha denunciado que se trata de un plan que se ha hecho "a espaldas de las comunidades autónomas", que se han enterado del mismo por la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), y ha censurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "intenta imponer" su "agenda ideológica" y "políticas nefastas de vivienda" a los gobiernos regionales.

Tras subrayar que se debería haber convocado una nueva Conferencia Sectorial de Vivienda en la que "con total transparencia, haber debatido este plan y, sobre todo, haberlo aprobado", ha remarcado que, en cualquier caso, las CCAA gobernadas por el PP votarán a favor de este reparto aunque no les guste "cómo se ha hecho y cómo se ha configurado".

"Por eso, sin lugar a dudas, nos reservamos la presentación de futuros recursos pertinentes en cada una de nuestras regiones" ante el Tribunal Supremo, ha advertido Rodrigo.

Entre otros factores, el consejero madrileño ha remarcado que el plan "llega tarde" y "no tiene la suficiente agilidad y rapidez" para ayudar a las CCAA y "no perder este año 2026". Según ha recordado, tras el visto bueno en la Conferencia Sectorial, tendrá que pasar otra vez por un Consejo de Ministros, por una nueva sectorial, se tendrán que firmar convenios bilaterales con regiones, por lo que cree que este año ya está prácticamente "perdido".

Además, ha censurado que el plan obliga a las CCAA a aportar una financiación "prácticamente inviable". "Mientras que las comunidades autónomas estamos haciendo un esfuerzo multiplicado por seis en relación con la aportación que hacíamos en el plan anterior, el Gobierno de España, solo está haciendo un esfuerzo multiplicándolo por dos", ha censurado.

Al hilo, ha apuntado que "además de las amenazas que están planteando sobre si estás conmigo o estás contra mí o haces lo que yo te digo con este plan, o al final no te voy a dar financiación" se trata de reparto que "no es justo en un sistema democrático".

También ha censurado el que el plan introduzca el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.

Así, ha recordado que el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional este aspecto en recursos presentados por regiones como Andalucía o Madrid. "Se nos dio la razón diciendo que esto era una invasión de competencias y sin embargo ahora la ministra lo intenta hacer por la puerta de atrás a través de la aprobación de este Real Decreto", ha denunciado.

En este marco, ha recalcado que el plan "pretende condicionar a las comunidades autónomas sin solucionar realmente el problema de vivienda". "Nos preocupan nuestros jóvenes y nosotros, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, tenemos especial dedicación a nuestros jóvenes porque nos preocupan, sinceramente, que no puedan emprender sus nuevos proyectos de vida y estamos viendo que el Gobierno de Pedro Sánchez, después de ocho años, no ha construido ninguna vivienda y les está hipotecando su futuro", ha zanjado.