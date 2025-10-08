Cantabria agota en un mes los 2,2 millones de ayudas MOVES a la compra de vehículos eléctricos y pide más al Ministerio

Aún hay fondos para la compra de eléctricos por parte de empresas, autónomos y entidades locales

Cantabria ha agotado en un mes los 2,2 millones de euros asignados a ayudas MOVES III para incentivar la compra de vehículos eléctricos entre personas físicas y comunidades de propietarios tras recibirse más de 800 solicitudes y el Gobierno regional (PP) ha pedido una ampliación de fondos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Aún siguen existiendo fondos disponibles para otras categorías de beneficiarios, tales como empresas, trabajadores autónomos y entidades locales que deseen incorporar vehículos eléctricos a sus flotas, que todavía pueden solicitar ayudas.

También continúa abierta la convocatoria para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos para todos los destinatarios, incluyendo a particulares, comunidades de propietarios y empresas, ha informado el Gobierno regional.

UN "ÉXITO" DE CONVOCATORIA

El consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha considerado que la respuesta a esta convocatoria, publicada el pasado 31 de julio y que contempla como subvencionables las operaciones de venta realizadas desde el 1 de enero de 2025-- ha superado "todas las expectativas" y ha hecho que los fondos para particulares y comunidades de propietarios se hayan agotado "en tiempo récord", un "éxito que refleja el creciente interés de la sociedad cántabra por una movilidad más limpia y eficiente".

Ha destacado que la convocatoria de estas ayudas ha permitido dar cobertura "a un gran número de adquisiciones", acelerando la renovación del parque móvil de la región hacia tecnologías no contaminantes, si bien ante el volumen de solicitudes, ha solicitado una ampliación de fondos.

También ha destacado "la importancia estratégica" de esta iniciativa, a la que se ha referido como "una herramienta crucial para que Cantabria avance en sus compromisos medioambientales" y para que los ciudadanos y empresas la región "sean protagonistas de la revolución de la movilidad eléctrica".

"Con estas ayudas, eliminamos barreras económicas y fomentamos una tecnología limpia que es clave para el futuro de nuestro transporte", ha subrayado Arasti, que también ha resaltado el "enorme esfuerzo" de los técnicos de la Consejería "para que esta línea de ayudas se pueda resolver lo antes posible y los beneficiarios reciban la subvención a la mayor brevedad posible".

Finalmente, ha animado a particulares, empresas y autónomos a aprovechar los fondos aún disponibles para dar "el paso necesario" hacia la movilidad eléctrica, contribuyendo así a la descarbonización del transporte en Cantabria y al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad.

La finalidad del programa MOVES III es contribuir al cumplimiento de los objetivos de descarbonización del sector del transporte mediante el fomento de la electrificación de la movilidad para la consecución de los objetivos fijados, tanto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, como por el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, promoviendo la adquisición de vehículos eléctricos en todo el territorio de Cantabria.

Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, se dirigen a personas físicas, comunidades de propietarios, autónomos, personas jurídicas y entidades locales, y serán actuaciones subvencionables la adquisición de vehículos eléctricos en algunos de los concesionarios, puntos de venta y empresas de renting adheridos al Programa MOVES III, así como la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en la comunidad autónoma.