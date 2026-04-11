Cantabria amanece con cinco incendios forestales activos

Vista de incendios en Cantabria.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha amanecido este sábado con cinco incendios forestales activos en Vega de Liébana, Arenas de Iguña, Arredondo, Corvera de Toranzo y Selaya.

En la jornada de ayer se produjeron un total de 27 incendios forestales en la región, según datos facilitados por el Gobierno cántabro.

El Ejecutivo mantiene activada la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (INFOCANT), así como el nivel 2 del Operativo de Extinción en toda la comunidad a la espera de la mejora en las condiciones meteorológicas prevista para hoy, con bajada de temperaturas y lluvia, según ha explicado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio.

Durante esta jornada, el Gobierno evaluará la situación para bajar el nivel de riesgo por los incendios y desactivar, en su caso, el nivel de preemergencia del INFOCANT.