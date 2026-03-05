Cantabria amplía con un millón más las ayudas a la transformación y comercialización de productos de pesca

Archivo - Conservera - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Pesca ha dado a conocer este jueves la ampliación, con un millón de euros más, de la financiación destinada a la convocatoria de ayudas para la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura.

Tal y como recoge el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) se ha incrementado hasta los 4,5 millones -inicialmente la previsión era de 3,5 millones- el presupuesto asignado a esta convocatoria de ayudas, que están cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y se destinan a fomentar la modernización y competitividad del sector pesquero y acuícola de la región.

Esta ampliación permitirá financiar más proyectos de industrias de transformación, como las conserveras, para el desarrollo de un sector que es clave para Cantabria. Las ayudas permitirán financiar hasta el 50% de los gastos subvencionables. Además, las operaciones podrán ser cofinanciadas hasta un 70% por la Unión Europea a través del FEMPA.

La medida tiene como objetivo facilitar la adaptación del sector a las nuevas demandas del mercado y la sostenibilidad de éste, mejorando la competitividad de las empresas de transformación y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.

En caso de que el presupuesto disponible no sea suficiente para atender todas las solicitudes, se procederá a la realización de un prorrateo en función de la valoración de las solicitudes presentadas.