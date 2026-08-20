Cantabria apenas alcanza este jueves los 23 grados, casi la mitad de las máximas nacionales

Archivo - Una persona pasea a un perro en un día de lluvia en Cantabria.-ARCHIVO - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronosticaba para este jueves en Cantabria lluvias y un descenso térmico que se ha cumplido, ya que la región apenas ha alcanzado en lo que va de jornada los 23 grados centígrados, casi la mitad de las máximas que se han registrado en parte del país.

Y es que el punto donde más calor ha hecho en la comunidad es Tama (Cillorigo de Liébana), donde el mercurio de los termómetros ha llegado a los 22,9º esta mañana; cuando Pollença, en las Islas Baleares, la máxima de España, ha marcado hasta 41,5.

Treto, en Bárcena de Cicero (21,9ºC); Polientes, en Valderredible (21,9ºC); Santander (21,5ºC) y Castro Urdiales (21,5ºC) han sido el resto de localidades que han contado con las temperaturas más elevadas en Cantabria, aunque no han superado los 22 grados.

También las lluvias han hecho acto de presencia en la región donde se han registrado 15,6 litros por metro cuadro en Treto y 12,4 mm en el aeropuerto Seve Ballesteros, la quinta y la décima mayor precipitación del país hasta el momento, lista que lidera Polinyà de Xúquer (Valencia) con 28,5 mm, según datos de la AEMET.

El agua seguirá este viernes en la comunidad, donde la franja litoral estará en aviso amarillo (peligro bajo) por una precipitación acumulado de 15 mm en una hora.