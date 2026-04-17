Cantabria apoya la creación de la Macrorregión Atlántica para mejorar su posicionamiento en Europa

La directora general de Fondos Europeos, Marta García Hospital, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas, presentan en rueda de prensa el VI Foro de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico. - NACHO ROMERO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección de Fondos Europeos, colabora activamente en la creación de la Macorregión Atlántica, que considera "una oportunidad" para mejorar su posicionamiento en Europa, así como la gobernanza, la coordinación entre territorios, oportunidades de financiación y gestión en materia política.

Así lo ha manifestado la directora de Fondos Europeos, Marta García, este viernes en rueda de prensa, en la que ha presentado, junto al presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas el VI Foro de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico, que tendrá lugar en Santander el 24 de abril.

Este Foro pone de manifiesto el "interés común" que tienen tanto las distintas instituciones, como el sector privado y empresarial, para la futura creación de la Macorregión para el área atlántica.

La directora de Fondos Europeos ha subrayado que con la macrorregión "se pueden abordar retos muy diversos", como la mejora de las conexiones dentro del arco atlántico, la innovación, la competitividad económica, la sostenibilidad o la gestión de la energía dentro de contextos, como pueden ser tanto la economía azul, la transición verde o la digitalización.

En este sentido, ha recordado proyectos que ya está desarrollando Cantabria y que desarrollarán el futuro, que "se van a ver mucho mejor enmarcados dentro de esta cooperación", ya que "va a hacer que seamos mucho más competitivos y que podamos gestionar los recursos de manera más eficiente, además de poder tener oportunidades de acceder a nuevos recursos".

Para García Hospital es "crucial" seguir trabajando en este sentido y ha puesto en valor la celebración de este Foro, "que va a ayudar a debatir, reflexionar y conocer mejor las ventajas de Europa", con una agenda de un "altísimo nivel" en cuanto a participación.

Por su parte, Dasgoas ha subrayado que Europa avanza hacia nuevas fórmulas de cooperación entre territorios que comparten intereses estratégicos y en la que el Arco Atlántico "tiene una gran oportunidad".

Ha explicado que el Foro de Santander será el primero que se celebra después de que el Consejo Europeo aprobara el pasado mes de diciembre avanzar en una estrategia específica para el Arco Atlántico con horizonte 2027.

Ha indicado que participarán los coordinadores de tres macrorregiones, quienes explicarán qué impacto y beneficios han tenido para sus territorios el reconocimiento o la constitución de la macrorregión.

Finalmente, ha animado al empresariado cántabro a participar en la cita y ha indicado que ya se ha confirmado la asistencia de representantes de más de 150 empresas y entidades.

IV FORO DE CÁMARAS DE COMERCIO

El Foro arrancará el día 23 de abril con una jornada interna de trabajo en la que participarán las Cámaras de Comercio de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Burgos, Bordeaux y la Cámara Hispano-Lusa, avanzando en propuestas comunes y en la hoja de ruta del Arco Atlántico.

El día 24 tendrá lugar en el Centro Botín una jornada abierta al público, dirigida a empresarios, directivos y profesionales, en la que participarán ponentes como Élise Wattrelot, secretaria ejecutiva de la Comisión del Arco Atlántico y una figura clave en el impulso de la Estrategia Atlántica europea, que refleja que este debate está conectado con Bruselas.

También participará el comisionado del Gobierno de España para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, responsable de la mejora de la conexión ferroviaria con Bilbao y con el resto de Europa; acompañado del consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media.

Además, contará con el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Dáiz, y la compañía Boluda Corporación Marítima para hablar del futuro logístico y portuario del Arco Atlántico.

En la jornada también se abordará la energía en un momento de máxima actualidad, dado que la próxima semana la Comisión Europea presentará nuevas medidas para responder al impacto de los costes energéticos derivados de la guerra y del actual contexto internacional.

Para abordar este tema se contará con Isaac Valero, director de Energía, Seguridad y Relaciones Internacionales en la Dirección General de Energía de la Comisión Europea; así como con Iván Martén, uno de los expertos internacionales del sector.

Junto a ellos estarán directivos de EDP y Enagas, que está liderando proyectos estratégicos como H2MED, el corredor europeo del hidrógeno verde que conectará la Península Ibérica con el resto de Europa atravesando la Cornisa Cantábrica.

El Foro cuenta con el respaldo del Gobierno de Cantabria, representado por su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, además del lehendakari y presidente de la Comisión del Arco Atlántico, Imanol Pradales, que participarán en el acto de clausura trasladando el compromiso político con la futura Macrorregión Atlántica.

Las inscripciones continúan abiertas a través de la web foroatlantico.camaracantabria.com, y las plazas son limitadas.