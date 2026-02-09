Cantabria asegura que el dinero del Bono Alquiler Joven "no se va a devolver", pero insiste en que "no funciona"

Archivo - El consejero de Fomento, Roberto Media, con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha asegurado que está tramitando las ayudas del Bono Alquiler Joven del Ejecutivo central y que el dinero asignado a él "no se va a devolver", pero ha insistido en que esta herramienta "no funciona".

"Cubriremos todo el dinero que ellos nos han mandado, pero los jóvenes cántabros ven con mucho mayor interés el dinero que da el Gobierno de Cantabria para esos alquileres, porque es mucha más cantidad y es mucho menos compleja su tramitación que lo que da el Estado a través de ese Bono Joven", ha defendido el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP).

En este sentido, ha destacado que Cantabria ha tenido que ampliar el plazo de solicitud "para que no se perdiera el dinero" y ha lamentado las "complicadas" instrucciones del Ministerio de Vivienda, por las que hay "bastante gente que no cumple" los requisitos.

"Tenemos que descartar cuáles son los que no cumplen y, si no cumplieran, a ver si estamos en disposición de volver a sacar otra vez esas ayudas para que no se pierda nada y no haya que devolver el dinero", ha respondido a preguntas de los medios por la tramitación de los bonos.

Al respecto ha subrayado que el Gobierno liderado por María José Sáenz de Buruaga se comprometió a gestionarlos y está "ayudando" a los beneficiarios para ello, pero ha recalcado que cuando llegó a la Consejería "llevábamos más de un año con el dinero en la caja sin pagar a los jóvenes (y) ahora estamos pagando a mes vencido". En concreto, ha indicado que hoy mismo ha firmado algunos correspondientes a los alquileres del mes pasado.

"No se va a devolver, pero lógicamente los jóvenes prefieren las ayudas que da el Gobierno de la presidenta Buruaga a las ayudas que da el Gobierno del señor Sánchez", ha reiterado el consejero, que según ha dicho ya ha trasladado en varias ocasiones a los consejeros "de todas las comunidades autónomas" que el Bono Alquiler Joven "no funciona", y también a la ministra, Isabel Rodríguez. "Lo que pasa es que no nos escucha. Nos lo manda".

"Vamos a intentar a ver si en las próximas situaciones que se planteen estas ayudas al alquiler joven la ministra nos escucha, porque al final somos nosotros los que lo tramitamos, los que conocemos las necesidades de los jóvenes, y tal y como está preparado no funciona. Si lo hubiéramos dejado en el mes que otras veces se daba para poder acceder a él, hubiéramos tenido que devolver la mitad de ese bono", ha advertido el titular de Vivienda.