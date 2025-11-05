Cantabria aumentará en más de un millón el presupuesto para estancias concertadas de menores en 2026

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Cantabria, que contará con un total de 343,1 millones de euros en los presupuestos de 2026, un 7,5% más sin tener en cuenta los fondos europeos MRR, destinará 11,8 millones de euros a estancias concertadas en centros de menores, lo que supone una subida de más de un millón de euros (1.070.000 euros) respecto a las cuentas de este año.

Esta partida forma parte del programa de atención a la infancia, adolescencia y familia, que dispondrá el año que viene de un total de 19,2 millones de euros, 2,1 millones más (+12,7%), de los que, de esta forma, más de la mitad se destinan a estas estancias concertadas en centros de menores, en los que se financiará una subida de los precios de "alrededor del 15%", si bien esta cifra aún está por definir.

Así lo ha avanzado este miércoles en rueda de prensa la consejera del área, Begoña Gómez, que ha presentado el proyecto de presupuestos de su departamento elaborado por el Ejecutivo autonómico para el año que viene.

Según la consejera, la previsión presupuestaria "estaba hecha muchísimo antes" de que la Fundación Diagrama decidiera abandonar los conciertos de los centros de menores no acompañados al considerar que esta tarea no les resulta "rentable", si bien ésta se debe mantener "un año más" desde la renuncia al concierto, según establece el régimen público.

Cuestionada sobre la búsqueda de nuevos centros ante la llegada de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, Gómez ha señalado que el Ejecutivo autonómico está "trabajando en ello", tanto en recursos habitacionales como en encontrar una "protección educativa, asistencial y de proyecto de vida". "El Gobierno de Cantabria planifica, estudia, ordena, muy al contrario de lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez", ha apostillado.

El este punto, ha indicado de los siete traslados efectivos que el Estado ha comunicado a la región, tres han tenido que ser archivados dado que "se dieron cuenta de que eran mayores de edad", lo que, a su juicio, "demuestra la falta de trabajo, la falta de estudio, la falta de rigurosidad en el tratamiento de estos menores".

317,1 MILLONES PARA EL ICASS

Según Gómez, las cuentas de su departamento para el año que viene suponen un avance hacia "una Cantabria más equitativa y solidaria", con recursos públicos "al servicio de las personas" y una gestión "efectiva" que "responde a las necesidades sociales, garantizando una atención de calidad en todos los ámbitos, especialmente en servicios sociales y atención a los más vulnerables".

La Consejería consigna la mayor parte de su presupuesto al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), 317,1 millones de euros (21,9 millones más), con 200 millones para el programa de autonomía personal y atención a la dependencia, de los que 120 millones se dirigen a las estancias concertadas, 12 millones más (+11,1%).

Estas estancias concertadas contarán con un incremento de los precios públicos una vez se actualicen los convenios colectivos estatales, una subida del coste hasta el 75% por reserva de plaza concertada en hospitalización y ausencias por vacaciones, una subida del precio del transporte para los usuarios de centro de día con grado III y 2 millones de euros adicionales para los gastos de los costes generales de los centros.

Asimismo, se contemplan 24,4 millones de euros para el plan concertado de servicios de Atención Primaria, 900.000 euros para catering social; y 5,7 millones para programas de apoyo y atención social. Mientras que el servicio de teleasistencia se incrementa hasta 1,2 millones de euros y el servicio de ayuda a domicilio crece un 9,2%.

100.000 EUROS PARA PARAYAS

Además, se destina una partida de 100.000 euros para la redacción de los documentos necesarios para la licitación del plan de usos del centro de Parayas, cuyo estudio se prevé que esté listo a finales de año y determinará si los edificios existentes se pueden rehabilitar o se tienen que demoler y construir nuevos.

En función de ello, ha señalado la consejera, se determinarán los usos del complejo del antiguo psiquiátrico de Parayas, donde se ubicará una residencia de mayores y el resto de recursos sociosanitarios "se valorarán" para dar respuesta a las necesidades sociales de la población, y posteriormente se iniciarán los trabajos para proceder a la licitación.

Por su parte, el presupuesto de la Dirección General de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada asciende a 4,7 millones de euros (520.880 euros más), con 450.000 euros para subvenciones dirigidas a centros comunitarios de entidades locales, 665.348 euros para el programa 'Viernes de lucha contra la soledad no deseada', que atenderá a todos los ayuntamientos; y 668.000 euros para el programa de Apoyo Integral a Familias (PAIF).

Mientras que la partida de la Dirección General de Inclusión Social, Familias e Igualdad crece hasta los 10,07 millones (761.061 euros más), con 1,8 millones para ayudas a la maternidad y más de 386.500 euros para políticas centradas en la prevención y atención a víctimas de violencia de género.

Finalmente, la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado se mantiene, con 5,2 millones de euros para 2026, dirigidos a la empleabilidad, ocio y tiempo libre, salud mental, voluntariado y centros municipales. En este punto, se incrementa la ayuda a la obtención del carné de conducir a los 240.000 euros (un 10% más).

"Presentamos un presupuesto mucho más innovador, que avanza, que invierte en programas de alto impacto social, desde garantizar la dignidad de personas mayores y dependientes hasta promover una sociedad más igualitaria y diversa, y proteger a quienes sufren violencia", ha sentenciado Gómez, para quien estas cuentas son "una hoja de ruta hacia una Cantabria más justa y más igualitaria".