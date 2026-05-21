Cantabria es una de las autonomías con más salario docente pero "muy por debajo" de Europa, según un estudio de UGT

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SANTANDER 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un informe de UGT-Enseñanza destaca a Cantabria como una de las comunidades autónomas españolas con mayores salarios del personal docente no universitario, aunque con niveles retributivos "muy por debajo" de la media europea, según el boletín 'Retribuciones salariales del profesorado', elaborado a partir de estadísticas de Eurydice sobre 14 países de la UE.

El informe de UGT identifica a Cantabria como una de las comunidades autónomas con mayores salarios iniciales del país, aunque a medida que avanza la carrera profesional del docente va perdiendo peso en comparación a otros territorios.

De hecho, el informe alude a salarios máximos al término de la carrera docente en Cantabria de 3.755 euros mensuales brutos (con complementos y antigüedad incluidos) en la primera etapa educativa cántabra, de 3.898 entre los técnicos de FP y 4.194 en Secundaria.

Estas cuantías implican que cuando se alcanza el salario máximo, tras muchos años de carrera profesional, Cantabria se situaría en la octava autonomía con mayores retribuciones docentes entre los maestros, la séptima en técnicos de FP y la novena en Secundaria.

"El acuerdo de la adecuación retributiva suscrito con la Consejería de Educación era una necesidad imperiosa para recuperar el poder adquisitivo perdido, tras más de 18 años de continuas pérdidas, aunque seguimos estando lejos de otras realidades europeas", ha subrayado el responsable de UGT en la enseñanza pública no universitaria de Cantabria, Jesús San Emeterio.

"No nos podemos quedar ahí, nosotros insistiremos en la necesidad de continuar avanzando en mejoras salariales y laborales que permitan equiparar progresivamente las condiciones del profesorado cántabro y español con los principales sistemas educativos europeos", ha dicho.

El responsable autonómico de la enseñanza pública no universitaria de UGT en Cantabria ha vuelto a exigir el fin de la discriminación profesional con el paso de todos los cuerpos docentes al A1; la revisión de los complementos, incrementando al menos el nivel 24 para el Cuerpo de Maestros y el nivel 26 para el resto de los cuerpos.

También ha demandado la "dignificación" de la laboral docente, puesto todas estas medidas son un reconocimiento a la formación, la especialización y la gestión de la diversidad en las aulas.

DATOS NACIONALES

El informe detalla la evolución de los salarios del personal docente no universitario español y de otros 13 países europeos en 2025 desde su cuantía inicial y los posteriores años de la carrera profesional hasta los 10 años, hasta los 15 años y la retribución máxima al final de la docencia y previa a la jubilación.

El sindicato recalca, si se compara con los demás países europeos, España "continúa perdiendo competitividad salarial y capacidad de atracción del talento docente", entre otros motivos, porque las cuantías salariales brutas anuales de los distintos cuerpos docentes españoles están "muy por debajo" de la media europea e incluso requiere de una media de 39 años de carrera profesional para alcanzar su salario máximo, 12 años más que en los demás países de su entorno más próximo.

Según el informe de UGT-Enseñanza, solo en la educación Infantil y de Primaria el salario anual medio bruto de los maestros de España en una jornada completa oscila entre los 33.905 euros del salario al comenzar la docencia y los 48.600 de salario máximo en su período final, lo que implica entre un 27 y un 33% menos que la media europea (entre 13.000 y 24.000 euros anuales menos).

Lo propio sucede en la ESO, con una brecha salarial en detrimento del personal docente español de entre un 23 y un 29% en el salario inicial y el máximo en Secundaria (entre 11.000 y 22.000 euros anuales brutos menos); y de entre un 25 y un 31% en el Bachillerato (12.000 euros menos en la retribución inicial y 25.000 en la máxima al final de la carrera).

El informe de UGT matiza que en España, tanto los salarios medios iniciales (33.905 euros en Infantil y Primaria y unos 38.000 en la ESO y en el Bachillerato) como los finales o máximos (48.600 en Infantil y Primaria y algo más de 54.000 en la ESO y Bachillerato), son "de los más bajos" en comparación a los demás países europeos de su entorno más cercano.

Según indica, "desde los recortes iniciados en 2010 el profesorado español no ha recuperado plenamente su poder adquisitivo y, aunque se han producido incrementos salariales en los últimos años, la inflación y el aumento del coste de la vida han provocado un estancamiento relativo de las retribuciones docentes".