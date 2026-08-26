Cantabria ayudará a once empresas para impulsar sus proyectos de innovación

Archivo - Fachada del polígono industrial de Guarnizo, a 15 de julio de 2026, en El Astillero, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha resuelto la convocatoria de Cheques de Innovación 2026 con la concesión de ayudas a once empresas de la comunidad autónoma para impulsar sus proyectos.

Esta línea de subvenciones tiene como finalidad incentivar la innovación en el entorno empresarial de Cantabria, apoyando a las empresas en la realización de actuaciones dirigidas a mejorar sus procesos y productos y a incorporar nuevas soluciones tecnológicas y de innovación que contribuyan a incrementar su competitividad, ha explicado el Ejecutivo en un comunicado.

Las ayudas concedidas pueden alcanzar una intensidad máxima del 50 por ciento de los costes subvencionables, de acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria.

Los Cheques de Innovación están dirigidos a pymes y autónomos de determinados sectores industriales y de servicios de apoyo a la industria, y permiten financiar actuaciones relacionadas, entre otros ámbitos, con planes tecnológicos e industriales, patentes, protección de la propiedad intelectual, normalización y procesos eficientes.

Entre los costes que pueden ser objeto de subvención, se encuentran los gastos de consultoría y asesoramiento técnico, así como los gastos de inversiones y materiales en el caso de actuaciones correspondientes a planes industriales.

Así, las once empresas beneficiarias son TEJASA-TC, S.L.; Canteras de Santander S.A.; Tierra Tech, S.L.; Apria Systems, S.L.; Manufacturas García Varona, S.L.; Leading Metal Mechanic Solutions, S.L.; Ventanas Arsan, S.L.; Flejes Especiales, S.L.; José Peña Lastra S.A.; Ingemotions 2010, S.L. y HIFLUNECAN S.L.

El consejero de Industra e Innovación, Eduardo Arasti, ha destacado que la resolución de esta convocatoria demuestra el compromiso del Gobierno regional con el impulso de la innovación como "herramienta para mejorar la competitividad de nuestras empresas y avanzar en la transformación de nuestro tejido productivo".

"Es fundamental que nuestras pymes tengan capacidad para incorporar conocimiento, tecnología y nuevas soluciones a sus procesos y productos, porque de ello depende en buena medida su capacidad para crecer, generar empleo y competir en mercados cada vez más exigentes", ha concluido.