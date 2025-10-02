Cantabria celebra el Día Internacional de la Educación Social, "clave para el bienestar colectivo" de la región

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, en la celebración del Día Internacional de la Educación Social - GOBIERNO DE CANTABRIA

Gómez del Río considera al Colegio Profesional un interlocutor "imprescindible" para definir las políticas sociales en Cantabria

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Educación Social de Cantabria (COPESCAN) ha celebrado este jueves el Día Internacional de esta disciplina, cuyos profesionales realizan una labor "clave para el bienestar colectivo" de la región.

Así lo ha expresado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, durante su participación en el evento, en el que ha señalado la "referencia" de los educadores sociales en la atención y transformación de realidades sociales marcadas por la exclusión y la desigualdad, y ha puesto en valor "una profesión profundamente comprometida con los derechos sociales y con la construcción de una sociedad más justa".

En este sentido, ha destacado "el papel central" de los educadores sociales en la protección de la infancia y la adolescencia, así como el trabajo que desarrollan con las familias en materia de prevención, apoyo, mediación y orientación.

También se ha referido a la intervención coordinada con los Servicios Sociales de Atención Primaria y al trabajo con colectivos especialmente vulnerables como las personas sin hogar y con las entidades del Tercer Sector.

Además, la consejera ha apuntado como "esencial" la actividad de la educación social para impulsar medidas contra la soledad no deseada en las personas mayores y ha resaltado el objetivo del Gobierno de Cantabria de incorporar esta dimensión en las políticas de envejecimiento activo y de cuidados de larga duración.

A nivel profesional, Gómez del Río ha trasladado la voluntad de seguir colaborando con COPESCAN "en benefició del sistema y de las personas a las que servimos", considerando al Colegio Profesional un interlocutor "imprescindible" en la definición y evaluación de las políticas sociales en Cantabria.

En el acto de conmemoración del Día Internacional de la Educación Social, la consejera ha estado acompañada por la presidenta de COPESCAN, Irene Maestro; la directora de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Blanca Fernández; la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce; y el subdirector de Infancia, Adolescencia y Familia del ICASS, Jaime Serdio, ha informado el Gobierno.

La celebración ha incluido una mesa redonda sobre el papel del profesional de la educación social en distintos ámbitos, dando a conocer la experiencia de la actividad desarrollada en la residencia de mayores San Cándido de Santander, la Cocina Económica, el programa 'Viernes' de Campoo Los Valles contra la soledad no deseada y el Centro Penitenciario de El Dueso.

También se ha reconocido a los colegiados con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la educación y el papel de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) por sus 25 años impartiendo educación social en Cantabria. Además, se ha hecho entrega de los premios del II concurso de fotografía.