Cantabria cierra junio con 15.313 pacientes pendientes de operarse, un 4,5% más

Imagen de una operación de cirugía robótica en un quirófano de un hospital - HOSPITAL JOSEP TRUETA

SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15.313 personas estaban al cierre del pasado junio a la espera de una intervención quirúrgica en Cantabria. Son 19 más que las que había en lista en mayo (+0,12%), pero 661 más si se compara con el mismo mes del año anterior, lo que supone un aumento del 4,5 por ciento.

También creció en la región en términos interanuales la demora media para la operación, hasta los 136,8 días, que son ocho días y medio más que al término del primer semestre de 2025, aunque supone una ligera reducción respecto al pasado mes de mayo, cuando la espera era de 137,3 días, según datos del Servicio Cántabro de Salud (SCS), consultados por Europa Press.

De este modo, las personas en lista de espera han ido aumentando con subidas prolongadas en los últimos meses en la región, mientras que la espera media para una operación ha vuelto prácticamente a niveles de febrero (136,5 días) después de haber bajado en marzo y abril (135,3 y 134,7, respectivamente).

Además, también ha crecido en un mes el número de pacientes en espera de una consulta hospitalaria en Cantabria, ya que a cierre de junio había 38.074 en esa situación, con una demora media de 54,4 días, superior a los 37.895 de mayo, aunque entonces el tiempo era ligeramente mayor (54,6 días).

Y si se compara con hace un año, la cifra de cántabros en esta lista de espera ha aumentado igualmente, un 1,1%, al subir desde los 37.646 que había entonces, cuando el tiempo era de 61 días, con lo que también se ha reducido (un 10,8%).

Finalmente, a 30 de junio había en Cantabria 40.144 personas pendientes de pruebas diagnósticas, que son menos que las 43.383 del mes pasado y también inferiores respecto a los 40.504 de hace un año. La demora media es de 67,5 días, menos que los 71,8 días de mayo pero más que los 55,5 días de junio de 2025.