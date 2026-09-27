Cantabria comenzará este lunes la campaña de vacunación contra las infecciones respiratorias

Archivo - Un niño es vacunado contra la COVID-19.-ARCHIVO - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria comenzará este lunes, 28 de septiembre, la campaña de vacunación contra las infecciones respiratorias --gripe, COVID-19 y virus respiratorio sincitial-- con la inmunización de las personas que se encuentran en centros sociosantitarios y que "necesitan la protección con antelación".

Además, la próxima semana, a partir del 5 de octubre, se iniciará la administración de la vacuna de la gripe en centros escolares, con un periodo flexible, que se extenderá hasta el 23 de ese mismo mes.

Y desde el 12 de octubre, será la vacunación al resto de población diana, es decir, aquellas personas que tienen recomendación expresa de vacunarse, en centros de salud y hospitales.

Así lo ha recordado el Gobierno autonómico en un comunicado, en el que la directora general de Salud Pública, María Isabel de Frutos, ha explicado que el inicio de la campaña se trata de un "margen abierto" de tres semanas para que centros de salud y educativos se coordinen y puedan realizar una vacunación "amplia", que abarque a la mayor parte de la población infantil.

FINES DE SEMANA DE VACUNACIÓN LIBRE

Tras el "éxito" de la campaña anterior, la Dirección General de Salud Pública ha reservado dos fines de semana completos, el último de octubre y el primero de noviembre, para que la población pueda tener acceso libre a la vacunación, en horario de 10.00 a 17.00 horas.

En concreto, los días 24 y 25 de octubre estarán disponibles para la vacunación los centros de salud Sardinero (Santander), Doctor López Albo (Colindres) y Saja-Cabuérniga (Cabezón de la Sal).

Al siguiente, 31 de octubre y 1 de noviembre, serán los de Bezana, Meruelo y Altamira (Puente San Miguel).

El mismo sistema de vacunación se ofrecerá, al igual que el año pasado, en los hospitales en la semana del 26 al 30 de octubre.

Para ello, la Consejería de Salud ha adquirido 189.500 dosis, de las que 14.000 son vacunas coadyuvadas, para proteger a las personas institucionalizadas, "porque potencian la respuesta inmunitaria".

Además, otras 15.000 de esas dosis son vacunas intranasales, para escolares de 3 a 7 años, y administrable en centros de salud entre los 2 y los 8 años.

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 Y EL VRS

Por su parte, la vacunación contra la COVID-19 comenzará también este lunes 28, de forma simultánea a la vacunación antigripal en las residencias de mayores.

Aun así, se ha establecido como población diana frente al COVID-19 a las personas de 70 a más años institucionalizadas; niños desde los 6 meses de edad con inmunosupresión o condiciones de alto riesgo; personas de 12 o más años, también de grupos de riesgo; embarazadas; profesionales sanitarios y sociosanitarios, así como convivientes y cuidados de personas vulnerables.

Respecto al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que también se iniciará el 28, la vacunación está indicada en niños nacidos entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027, así como en personas de 18 años o más con condiciones de muy alto riesgo e institucionalizadas en residencias de mayores y centros de discapacidad de 60 años o más.

En general y al igual que en campañas anteriores, la vacunación frente a la gripe está recomendada en personas de 60 o más años, población infantil, menores de 6 a 59 meses, personas de 5 a 59 años con condiciones de riesgo, embarazadas, personal sanitario y sociosanitario, así como servicios públicos esenciales.

'YO ME VACUNO'

Para tratar de abarcar a toda la población, este año, la Consejería de Salud ha elegido como lema 'Por mí, por todos mis compañeros y por las personas que más quiero. YO ME VACUNO', un mensaje "claro, directo y profundamente social y humano", ha valorado el Ejecutivo.

La campaña está abanderada por tres jugadores del Real Racing Club de Santander, Íñigo Sainz de la Maza, Facundo González y Pablo Ramón, que en vídeo divulgativo piden a cada ciudadano que se convierta en embajador de la vacunación y "que anime a vacunarse a sus padres, que acompañe a sus abuelos, que vacune a sus hijos, que hable de salud y que, en definitiva, ayude a construir una Cantabria más protegida".

Según ha destacado el Gobierno, la implicación del club verdiblanco, a través de su Fundación y la Fundación Marqués de Valdecilla, ha sido "fundamental" y refleja "perfectamente" que la salud pública es una tarea "compartida" y que la capacidad de llegar a los ciudadanos exige "sumar esfuerzos, talento y compromiso".