Cantabria comienza a pagar a 3.000 ganaderos los 5,2 millones en ayudas a las Zonas con Limitaciones Naturales

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SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha iniciado el pago de la ayuda correspondiente a las Zonas con Limitaciones Naturales (ZLN), que beneficiará a unos 3.000 ganaderos profesionales de la comunidad autónoma.

El Ejecutivo autonómico había solicitado recientemente los 5,2 millones de euros destinados a esta ayuda, dirigida a compensar los condicionantes naturales que afectan a las explotaciones y contribuirá a asegurar su viabilidad.

Se trata de la única ayuda que alcanza a la totalidad de los profesionales del sector, lo que, según el Gobierno regional, "pone de manifiesto su carácter estratégico para garantizar el mantenimiento de la actividad agraria en las zonas con mayores dificultades productivas".

Desde la Consejería, han destacado que el Ejecutivo cumple así "con el calendario previsto y con el compromiso adquirido con el sector primario".

Ha indicado que ya el pasado viernes, 19 de junio, se procedió al pago de otras ayudas para los ganaderos, dentro de la planificación establecida por la Consejería.

"El Gobierno cántabro cumple sus compromisos con los ganaderos: convocando y pagando todas las ayudas previstas en tiempo y forma", ha subrayado la consejera del ramo, María Jesús Susinos (PP).

Ha destacado que, en 2025, Cantabria tuvo una "sobreejecución" en el pago de las ayudas de un 107 por ciento, lo que, a su juicio, da muestra de "una buena gestión".

Susinos ha indicado que ésta ha sido reconocida en el marco de los mecanismos de buena ejecución, lo que permitirá que la comunidad autónoma reciba fondos adicionales, que serán destinados a incrementar las ayudas al sector.

Ha añadido que en lo que va de año se sigue "en la misma senda de convocatorias y pagos a pesar de que siga habiendo quienes ponen en duda la gestión ágil y eficaz de este Gobierno". "Ellos mismos se retratan, utilizando a los ganaderos, tratando de generar polémica", ha aseverado Susinos.