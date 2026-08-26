Cantabria concede ayudas a once empresas para impulsar sus proyectos con 'Los cheques de innovación'

Buruaga y Arasti en la visita a una empresa - GOBIERNO

SANTANDER 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria ha resuelto la convocatoria de 'Cheques de Innovación' 2026 que gestiona la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, con la concesión de ayudas a once empresas de la región.

El fin de esta línea de subvenciones, dirigidas a pymes y autónomos de determinados sectores industriales y de servicios de apoyo a la industria, es incentivar la innovación en el entorno empresarial de Cantabria, al apoyar a las empresas en actuaciones dirigidas a mejorar sus procesos y productos y a incorporar nuevas soluciones tecnológicas y de innovación que contribuyan a incrementar su competitividad.

Las ayudas concedidas pueden alcanzar un máxima del 50 por ciento de los costes establecidos y las once beneficiarias son TEJASA-TC; Canteras de Santander; Tierra Tech; Apria Systems; Manufacturas García Varona; Leading Metal Mechanic Solutions; Ventanas Arsan; Flejes Especiales; José Peña Lastra; Ingemotions 2010 y HIFLUNECAN.

Los 'cheques de innovación permiten financiar actuaciones relacionadas, entre otros ámbitos, con planes tecnológicos e industriales, patentes, protección de la propiedad intelectual, normalización y procesos eficientes.

Entre los costes que pueden ser objeto de subvención, figuran los gastos de consultoría y asesoramiento técnico, así como los de inversiones y materiales en el caso de actuaciones correspondientes a planes industriales.

La convocatoria se enmarca en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Cantabria y las actuaciones subvencionadas pueden ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa FEDER de Cantabria 2021-2027.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que la resolución de esta convocatoria "demuestra el compromiso del Gobierno de Cantabria con el impulso de la innovación como herramienta para mejorar la competitividad de nuestras empresas y avanzar en la transformación de nuestro tejido productivo".

En un comunicado, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico va a seguir poniendo a disposición de las empresas instrumentos de apoyo que faciliten el desarrollo de proyectos innovadores y permitan que el talento y el conocimiento se traduzcan en actividad económica y empleo en Cantabria.