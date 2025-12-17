Cantabria confirma tres nuevos casos de gripe aviar en aves silvestres recogidas en Solares, San Vicente y Gama

Cormorán.-ARCHIVO - COORDINADORA ECOLOGISTA DE ASTURIAS

SANTANDER, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha confirmado la detección de tres nuevos episodios de gripe aviar en Cantabria en aves silvestres, por lo que se elevan a siete los positivos en la comunidad. Se han localizado en los municipios de Medio Cudeyo, San Vicente de la Barquera y Bárcena de Cicero, dentro del sistema de vigilancia epidemiológica de la fauna salvaje.

En concreto, en Medio Cudeyo, se ha detectado un positivo corresponde a un cormorán en Solares; en San Vicente de la Barquera, de una gaviota; y en Bárcena de Cicero, de un ánade real en Gama.

La consejera del área, María Jesús Susinos, ha explicado en nota de prensa que todos los casos confirmados hasta la fecha en Cantabria se han producido en aves silvestres y que no se ha registrado ninguno en aves domésticas. Ha insistido en "no bajar la guardia" ante las enfermedades emergentes, como la gripe aviar y la dermatosis nodular contagiosa que afecta al ganado bovino.

El primer caso se detectó el pasado 29 de septiembre en Castro Urdiales, en una gaviota. Posteriormente, el 17 de octubre, se confirmaron nuevos positivos en Laredo y Santoña, también en aves silvestres. A ellos se sumó el más reciente en Villaescusa, correspondiente a un charrán común recogido en la zona el 13 de noviembre.

MEDIDAS

Desde la detección del primer caso, la Consejería activó medidas preventivas, entre ellas la prohibición de concentraciones y exposiciones con presencia de aves, con el objetivo de minimizar el riesgo de propagación del virus.

Susinos ha recordado la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que establece el confinamiento de las aves de corral criadas al aire libre en todos los municipios de España, una medida que afecta a los 102 de Cantabria.

Este confinamiento, vinculado al movimiento de las aves migratorias, se mantendrá previsiblemente hasta el próximo mes de marzo como medida preventiva y de control frente a la gripe aviar.

Además, la consejera ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las personas que tienen aves de corral en sus domicilios para que cumplan el confinamiento establecido y extremen las medidas de bioseguridad, evitando el contacto con aves silvestres y protegiendo adecuadamente comederos y bebederos.

Por último, ha recordado que, aunque "difícilmente" es transmisible al humano, se trata de una enfermedad zoonósica, por lo que en caso de que un ciudadano se encuentre con un ave muerta o moribunda, se solicita que llame al 112 o a la guardería de Montes del Gobierno de Cantabria, y que no establezca contacto físico con el animal.