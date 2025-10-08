Cantabria conmemora el Día de la Salud Mental con un acto institucional este viernes en la plaza del Ayuntamiento

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las principales organizaciones dedicadas a la atención de la Salud Mental en Cantabria celebrarán, de forma conjunta, el Día Mundial de la Salud Mental, con un evento que tendrá lugar este viernes 10 de octubre a las 11.30 horas en la plaza del Ayuntamiento de Santander.

Durante el acto, se procederá a la lectura de un manifiesto y de una proclama por parte de las entidades participantes, con el objetivo de concienciar sobre el impacto que tienen en la salud mental de la población ante las crisis y emergencias que atraviesa el mundo.

En una situación de emergencia y catástrofe, la mente humana reacciona de manera natural, experimentando un conjunto de emociones, como son el miedo, la incertidumbre, el enfado, la tristeza o la desesperación. Esto puede ser el desencadenante de un problema de salud mental, si bien las personas con problemas de salud mental son más vulnerables en una vivencia extrema, han explicado las asociaciones.

En el acto participarán diferentes autoridades como la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Rio; el delegado del gobierno de Cantabria, Pedro Casares; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la presidenta del Parlamento de Cantabria, María Jose González Revuelta así como otros miembros de consejerías, concejalías y entidades de discapacidad.

Además, cada entidad instalará carpas informativas y se realizarán diferentes acciones como la proyección de una campaña de sensibilización, un juego sobre salud mental y los recursos residenciales, así como dinámicas de sensibilización y exposición y venta de productos de 'Cartón y otras cosucas'.

Este año, las organizaciones adheridas a esta iniciativa mundial, que se celebra en más de 100 países son, ASCASAM Salud Mental Cantabria, Proyecto Hombre Cantabria- Fundación CESCAN, Fundación Acorde y Fundación hospitalarias.

La Asociación ASCASAM Salud mental Cantabria, se constituye el 26 de marzo de 1990, con la misión de promover, colaborar e implantar cualquier tipo de medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, sus familias y allegados, la defensa de sus derechos y la representación del movimiento asociativo en Cantabria.

Declarada de utilidad pública en el año 2004, dispone de centros en Santander, Colindres, Castro Urdiales y Reinosa desde los cuales se atendieron durante el 2024 a 1.063 personas con problemas de salud mental y a sus familias y/o personas de apoyo.

La Fundación Hospitalarias Cantabria (anteriormente conocido como Centro Hospitalario Padre Menni) es un hospital privado sin ánimo de lucro que da continuidad a la actividad asistencial hospitalaria de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias Su prioridad es ofrecer una atención integral, humana y de calidad a las personas que más lo necesitan a través de recursos de hospitalización completa, parcial y ambulatoria, combinando ciencia y humanización y proporcionando

Fundación Acorde es una entidad no lucrativa constituida el 20 de marzo de 2013. Trabaja por la salud mental de la población cántabra. Realiza tratamiento específico y especializado para Patología Dual (en una misma persona se dan trastorno mental y de tipo adictivo a la vez) y para Trastornos de la Personalidad en su Centro de Rehabilitación Psicosocial, con 51 plazas. Dispone, además, de recursos residenciales, tres alojamientos supervisados para personas con enfermedad mental y cuenta con un total de 18 plazas en dichos recursos.

Proyecto Hombre Cantabria es una entidad sin ánimo de lucro que pertenece a la Fundación CESCAN y forma parte de la Asociación Proyecto Hombre que aúna a 28 centros en toda la geografía española con una misma metodología. Sus áreas de actuación son el tratamiento y prevención de adicciones, atención a patología dual, la atención a las familias de afectados, la atención penitenciaria con problemas de adicciones y el voluntariado. Nació hace 33 años y en 2024 atendió a cerca de 100 personas en tratamiento, casi 800 familiares, y 150 casos de menores con conductas de riesgo además de más de 2.000 escolares en y 822 personas en programas de prevención