Cantabria contará con 3 millones más para el programa MOVES y cubrir las solicitudes en lista de espera y nuevas

Vehículo eléctrico - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria ha logrado una ampliación presupuestaria de 3 millones de euros procedentes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para el programa de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible MOVES III-2025, con el objetivo de garantizar la cobertura económica, tanto para las solicitudes que actualmente se encuentran en lista de espera como para las nuevas necesidades que surjan hasta el cierre definitivo del plazo de presentación el 31 de diciembre.

En nota de prensa, el Ejecutivo ha destacado que el programa MOVES III-2025 ha tenido "una gran aceptación" en la región, "desbordando las previsiones iniciales", especialmente en la línea de ayudas destinada a la adquisición de vehículos eléctricos. Esta elevada demanda ha generado una lista de espera de más de 600 solicitudes.

Según ha explicado, ante esta situación, el Gobierno ha realizado "un importante esfuerzo de gestión" ante el IDAE con el fin de asegurar que ningún comprador de vehículo eléctrico que cumpla con los requisitos se quede sin la ayuda prevista.

La decisión de ampliar los fondos fue ratificada en una sesión extraordinaria del Consejo de Administración del IDAE y la Dirección General de Industria, Energía y Minas, dependiente de la Consejería de Industria y órgano gestor de estas ayudas, al considerar que esta ampliación "no sólo resolverá el tapón de solicitudes existentes, sino que reafirma el compromiso del Ejecutivo autonómico con el impulso a la movilidad sostenible y el despliegue de infraestructuras de recarga".

Tras completar los trámites administrativos y la recepción de la resolución de concesión, el IDEA hará efectivo el ingreso de los fondos en los próximos días.

Después de la aprobación del Real Decreto-ley que regula este programa y la posterior publicación de la orden de convocatoria el pasado mes de julio por parte del Gobierno de Cantabria, el ritmo de concesiones se ha acelerado, de tal manera que el pasado mes de noviembre se resolvieron 485 expedientes, que agotaron el presupuesto inicial para personas físicas y cuyo pago se iniciará en las próximas semanas a todos aquellos beneficiarios de ese primer lote que presentaron su justificación de ayuda de manera correcta.

El consejero del área, Eduardo Arasti, ha considerado que el éxito de este programa en Cantabria refleja el creciente interés de la sociedad cántabra por una movilidad "más limpia y eficiente", y ha destacado "la importancia estratégica" de esta iniciativa, a la que se ha referido como "una herramienta crucial para que Cantabria avance en sus compromisos medioambientales y para que nuestros ciudadanos y empresas sean protagonistas de la revolución de la movilidad eléctrica".

MOVES III

La finalidad del programa MOVES III es contribuir al cumplimiento de los objetivos de descarbonización del sector del transporte mediante el fomento de la electrificación de la movilidad para la consecución de los objetivos fijados, tanto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, como por el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, promoviendo la adquisición de vehículos eléctricos en todo el territorio de Cantabria.

Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, se dirigen a personas físicas, comunidades de propietarios, autónomos, personas jurídicas y entidades locales, y serán actuaciones subvencionables la adquisición de vehículos eléctricos en algunos de los concesionarios, puntos de venta y empresas de renting adheridos al Programa MOVES III, así como la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en la comunidad autónoma.