Cantabria controla los incendios del Dobra, Bejes y Pendes y no registra ninguno activo

Bomberos trabajan por extinguir las llamas ocasionadas por un incendio forestal - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha controlado a media tarde de este viernes el incendio que en las últimas horas ha afectado a la Sierra del Dobra, en los municipios de Los Corrales de Buelna y Torrelavega, así como permanecen también controlados los de Bejes y Pendes, ambos en Cillorigo de Liébana.

Con ello, y según el parte actualizado del Gobierno autonómico, la comunidad no registra ningún incendio activo a estas horas.

En el caso del de Dobra ha quedado controlado gracias a la disminución de la velocidad del viento que ha posibilitado la utilización del helicóptero del Ejecutivo que ha llevado a cabo ocho descargas de agua en la zona, facilitando con ello las tareas de extinción.

Desde ayer a esta hora se han producido cuatro incendios forestales en la comunidad.

Según las previsiones del Gobierno, a partir de las 23.00 horas de hoy se desactivará el Nivel 2 del Operativo de Extinción de incendios forestales en las comarcas 1 (Liébana Norte), 2 (Liébana Sur), 5 (Campoo) y 6 (Valderredible). En el resto continuará activado el Nivel 2.