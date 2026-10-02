Cantabria convoca 2,2 millones de ayudas a bancos para renovar y mantener 5 años 47 cajeros en municipios despoblados

Archivo - Urrutia en la renovación de un cajero automático en Villafufre - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria ha convocado la orden de ayuda destinada a las entidades bancarias para el mantenimiento de sus servicios en los municipios en riesgo de despoblamiento, mediante la instalación, puesta en funcionamiento y explotación de cajeros autonómicos.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este viernes la orden y el extracto de convocatoria de la ayuda, a la que el Ejecutivo destinará un máximo de 2,2 millones (2.279.500 euros) en cinco años para el mantenimiento de un máximo de 47 cajeros automáticos.

La responsable de la Consejería de Presidencia, Isabel Urrutia, que coordina las competencias para hacer frente al despoblamiento en el seno del Ejecutivo autonómico, ha señalado que la nueva orden incluye mejoras respecto a la anterior de 2021, al adaptarse a la evolución tecnológica de los cajeros y a las demandas detectadas durante los años de funcionamiento de estos servicios en los municipios en riesgo despoblamiento.

En concreto, ha señalado que estos servicios añadirán nuevas funciones de pagos e ingresos, que se sumarán a los servicios financieros básicos que ya ofrecen, y con los que se garantiza a los vecinos y visitantes un funcionamiento permanente las 24 horas.

"Esta inversión del Gobierno cántabro es fundamental para combatir la exclusión financiera, frenar el éxodo rural y garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia; es un servicio de interés económico general", ha subrayado la consejera.

Su departamento financiará con esta orden el cien por cien de los costes y la ejecución de las obras necesarias para la instalación de los cajeros automáticos, así como los gastos derivados de la gestión integral, disponibilidad y correcto funcionamiento de estos servicios bancarios durante las 24 horas del día.

Podrán optar a estas ayudas las entidades bancarias autorizadas para operar en España, así como otras especializadas en medios de pago habilitadas para la gestión y explotación de este tipo de dispositivos.