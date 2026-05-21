Cantabria se coordinará con la División de Formación de la Policía para seleccionar a los agentes locales

Archivo - La consejera Isabel Urrutia con agentes de Policía Local - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha autorizado suscribir el procedimiento de colaboración con la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, con el objetivo de crear un espacio de apoyo a los procesos unificados de selección para los cuerpos de Policía Local de la comunidad.

Este instrumento permitirá avanzar en la coordinación autonómica de estos procesos selectivos y reforzar la capacidad técnica y organizativa mediante la colaboración con la Policía Nacional, especialmente en el diseño de pruebas, elaboración de temarios y desarrollo del proceso formativo.

La iniciativa se enmarca en las competencias autonómicas en materia de coordinación de policías locales y responde a la necesidad de optimizar los recursos disponibles para garantizar una "mayor calidad y eficacia" en la selección de futuros agentes, según ha informado el Gobierno regional.

El procedimiento establece un marco de cooperación que incluye la implicación de ambas administraciones en la planificación, gestión y ejecución de los procesos selectivos, así como en la mejora de la formación inicial de los aspirantes. Igualmente, se contempla la coordinación con los ayuntamientos implicados y la futura formalización de instrumentos más vinculantes que concreten los compromisos asumidos por las partes.

Así, este acuerdo sirve como base para el desarrollo posterior de actuaciones conjuntas que contribuyan a fortalecer la profesionalización y la capacitación técnica de los cuerpos de Policía Local en Cantabria.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado una vez más a la Dirección General del Servicio Jurídico a interponer un recurso contencioso-administrativo contra otra resolución del delegado del Gobierno en Ceuta -en concreto del 27 de abril- para el traslado de un menor migrante a Cantabria.

El Ejecutivo también ha dado luz verde en su reunión semanal a un convenio de colaboración con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para permitir la interoperabilidad entre el sistema de información autonómico y el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD).

La comunidad autónoma, que mantiene su propio sistema de información en este ámbito, podrá así intercambiar datos con el IMSERSO de forma segura y tener disponibilidad de información relevante sobre beneficiarios, recursos y servicios del sistema.

Según el Gobierno, este intercambio de datos permitirá optimizar la planificación, mejorar la calidad de la atención y reforzar la elaboración de estadísticas y evaluaciones a nivel estatal sobre la evolución del sistema de dependencia.

El convenio establece, además, los compromisos de ambas administraciones para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de interoperabilidad, incluyendo el envío periódico de información por parte del Gobierno de Cantabria y el tratamiento de dichos datos por el IMSERSO.

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por un periodo adicional.

Entre los principales acuerdos del Consejo de este jueves destaca la aprobación del Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar, así como la reforma del Hospital de Día Médico del Hospital Sierrallana.