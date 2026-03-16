Cantabria crea un comité de coordinación público-privado para abordar el impacto de la guerra de Irán

Comité de coordinación para abordar el impacto de la guerra de Irán en Cantabria - GOBIERNO

SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha creado y reunido un comité de coordinación público-privado para abordar "de manera adecuada y coordinada" el impacto de la guerra de Irán en la comunidad autónoma. En él participan las consejerías de Industria, de Fomento, de Desarrollo Rural y de Economía, así como los representantes del tejido productivo de la región.

Este órgano se encargará de valorar el impacto de ese conflicto bélico en Cantabria para dar "una respuesta rápida" ante la evolución de la situación y contribuir a que el Gobierno de España elabore "cuanto antes" un plan integral con medidas coordinadas para proteger a las familias y al tejido productivo.

Entre las medidas que reclama el nuevo comité de coordinación de Cantabria destaca la eliminación del impuesto del 7 por ciento a la generación eléctrica y la reducción del IVA del 21 al 10 por ciento, por un periodo de tres meses ampliable, a la factura eléctrica y del gas natural, así como para las adquisiciones de diferentes materiales procedentes de la biomasa y la madera para leña, y para la gasolina, el gasóleo y el gasóleo agrícola.

También pide una bonificación para la adquisición de combustibles de automoción y agrarios del 11 por ciento del precio del litro por un periodo de tres meses ampliable, que se aplique de manera explícita a los sectores del transporte de mercancía y viajeros, el autotaxi y el sector primario y a las embarcaciones, siempre que no sean de recreo.

De igual modo, aboga por una actualización de los principales parámetros del IRPF en su ámbito estatal, con el fin de corregir los efectos de la inflación y evitar un "aumento encubierto" de la carga fiscal a los hogares, y una bonificación permanente de un 80 por ciento en el coste de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electro intensiva.

El comité también reclama aumentar las ayudas para compensar a la industria de la región por el coste de las emisiones de dióxido de carbono hasta el 25 por ciento del total recaudado, máximo que permite la legislación europea, como hacen Francia o Alemania, con el objetivo de dotar de mayor competitividad a la industria española, y en particular a la electrointensiva.

Y es que el comité entiende que "no es aceptable que el Gobierno de España haga caja con la descarbonización a costa de la competitividad del sector industrial español, mientras que Francia compensa a sus empresas electro intensivas el doble y Alemania el triple que España por sus costes de emisiones de dióxido de carbono".

En paralelo, aboga por establecer, en el plazo de un mes, una serie de medidas de impulso a la cogeneración, como la convocatoria de la subasta de cogeneración hasta 1.200 megavatios de potencia en el primer semestre de 2026, además de elaborar un estatuto de consumidores calor intensivos para reconocer sus particularidades.

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha anunciado las medidas que se reclaman este lunes tras haber ha sido el encargado de presidir el comité de coordinación. Por parte del Gobierno de Cantabria también participan en él, entre otros, los consejeros de Fomento, Roberto Media; de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos; y de Economía, Luis Ángel Agüeros.

Asimismo, ha participado el director territorial del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en Cantabria, Manuel Blanco, mientras que el sector productivo de la región ha estado representado por el director general de CEOE-CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera; el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas; los clústeres empresariales GIRA (automoción), MARCA (marítimo), CID (industria de defensa), SI (nuclear) y CIF (investigación del fuego); Ferroglove; Sidenor; Bondalti Cantabria; Global Steel Wire; Cementos Alfa; Reinosa Forgins & Castings; Vitrinor; Froxá; ATA y TAEC, en representación del sector de los autónomos, y representantes de todo el sector primario de Cantabria, del sector conservero y del sector del transporte de la comunidad autónoma.

RESPUESTA "PRUDENTE Y RESPONSABLE"

"Creo que la respuesta de Cantabria es rápida, prudente, coordinada y responsable", ha subrayado Arasti, quien ha recordado que, en lo que va de mes, "el precio del petróleo ha subido un 50 por ciento, alcanzando los 120 dólares el barril de Brent, referencia en Europa; el gas, un 63 por ciento; el diésel, un 15,4 por ciento; la gasolina, un 8,8 por ciento; la luz, un 161 por ciento, y el euríbor, de referencia para las hipotecas, un 14 por ciento".

Así, ha abogado por "estar preparados" porque, aunque "es difícil" prever el impacto económico que la guerra de Irán puede llegar a tener en Cantabria, "ya está afectando" a los hogares y al tejido productivo de la región.

Para ello, "nada que mejor que escuchar" a la sociedad civil, a los representantes del tejido productivo de la región, a sus trabajadores y empresas, al sector de las electro intensivas, a los autónomos, al sector primario, a los agricultores, ganaderos y pescadores, al sector conservero y al sector del transporte, ha defendido.