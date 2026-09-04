Cantabria critica que el decreto de centros de datos impone condiciones "muy restrictivas" y presentará alegaciones

Archivo - El consejero de Industria, Eduardo Arasti - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) cree que, si el Ejecutivo central se basa en "criterios objetivos", el centro de datos Altamira debe ser uno de los elegidos porque, si no es "el mejor", figura entre ellos, y ha anunciado que presentará alegaciones al proyecto de Real Decreto que regulará este tipo de instalaciones porque impone "condiciones muy restrictivas", que espera que se suavicen.

Aunque el Ejecutivo regional comparte la necesidad de regular este tipo de instalaciones, considera que el texto propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en fase de información pública, "complica la cuestión" y "se puede hacer de una manera más sencilla".

Así lo ha considerado el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, que, en una rueda de prensa, ha anunciado que el Gobierno regional está preparando las alegaciones a la par que el promotor del Campus Tecnológico Altamira, XDC Properties, "ya está trabajando para alinear el proyecto con las condiciones requeridas".

El titular de Industria ha criticado, especialmente, los requisitos que se han incluido sobre la procedencia de la energía eléctrica que consuman los centros de datos.

"No se puede pedir a un promotor que el 80 por ciento de la potencia que demanda tenga que ser de rigen renovable y además instalada en los 18 meses anteriores al inicio de la actividad. Más restrictivo aún es exigir que en cada hora al menos el 80% de la energía eléctrica consumida proceda de generación renovable producida en esa misma hora", ha opinado.

El Gobierno considera que, "más alla del tipo de energía que consuman", "deberían tener preferencia de acceso a al red eléctrica" los que tengan mayor eficiencia energética y consuman menor catidad de agua; la mejor conectividad; el menor impacto ambiental; que garanticen la soberanía de los datos, y que contribuyan a la estabilidad del sistema eléctrico español, cuestiones todas ellas que, según Arasti, cumple el proyecto Altamira.

También cree que se deben priorizar aquellos que supongan un menor coste y, en este sentido, ha considerado una "ventaja competitiva" del centro de datos altamira que no cueste al ciudadano "ni un solo euro" porque la inversión prevista --3.600 millones-- es "100 por 100 privada".

"Como los recursos son limitados, creemos que se deben elegir los mejores centros de datos", ha defendido.

En cuanto a las condiciones energéticas que plantea el proyecto de Real Decreto del MITECO, Arasti ha criticado, y considera "una paradoja", que se exija consumir energía renovable "mientras, por ejemplo, el parque eólico de El Escudo se paraliza por causas imputables al propio Gobierno de España" y en un momento en el que "alrededor de un 7%" de la proveniente de estas fuentes "se malgasta" al no poder integrarse en la red por problemas de capacidad derivados de una falta de inversión.

"Llama la atención que durante estos ocho años el Gobierno no haya preparado la red eléctrica para suministrar la energía que Espana necesita", ha señalado.

Las alegaciones del Ejecutivo buscan, según Arasti, que tanto Cantabria como España puedan aprovechar una revolución tecnológica que, como las del siglo XVIII, va a determinar qué países prosperarán y qué países no lo harán".

Y es que Arasti ha resaltado que los centros de datos son "infraestructuras básicas para la competitividad de cualquier país y también de España" y resutan "fundamentales para el desarrollo científico y técnico".

En concreto, ha advertido que para que haya inteligencia artificial se precisan centros de datos. "No podemos depender de otros países en materia de inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si esos países priorizan a sus propios usuarios?: nos quedaríamos descolgados", ha apuntado.

En este sentido, el consejero ha defendido que la investigación científica "necesita a la inteligencia artificial " "No puede haber inteligencia artificial sin centros de datos", ha dicho.

Por todo

en una rueda de prensa en la que se ha presentado un estudio de la Universidad de Cantabria que señala que el Campus Tecnológico Altamira, iderado por XDC Properties, elevaría, ya en fase de funcionamiento, entre un 0,66% el PIB de Cantabria que proyecto

de los requisitos establecidos por el Minis