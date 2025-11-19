Cantabria, cuarta CCAA con mayor descenso de nacimientos hasta septiembre, un 1,98%

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado hasta septiembre la cuarta mayor caída del país en nacimientos, con un descenso del 1,98% respecto al mismo periodo de 2024 y frente a un incremento a nivel nacional del 0,95%, según las estimaciones publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, Cantabria continúa con una tendencia descendente, con la que rompe el crecimiento en natalicios que mantuvo a lo largo de todos los meses de 2024, en los que lideró el incremento en el país al igual que en el conjunto del año, que cerró con un aumento del 13,31%.

Sin embargo, en septiembre de este año ha habido 25 nacimientos más que en el mismo mes del año anterior, alncanzando los 262. Durante estos nueve primeros meses los acumulados en la comunidad ascienden a 2.250 frente a los 2.295 que hubo en el mismo periodo de 2024.

En cuanto a la edad de las madres cántabras, el arco entre los 30 y los 39 años se sitúa como el que más nacimientos suma en septiembre, con 165 alumbramientos, y también en el acumulado de los nueve primeros meses del año, con 1.514.

Las madres de 20 a 29 años han acumulado en lo que va de año un total de 457 nacimientos, 60 en septiembre, mientras que las mujeres de 40 a 49 han sumado 251, de los que 31 fueron en el último mes.

Por otro lado, el rango de edad de 15 a 19 años ha registrado en los primeros nueve meses 25 nacimientos, seis en septiembre. Además, en lo que va de año ha habido dos alumbramientos de madres de más de 50 años.

DEFUNCIONES

Por otro lado, Cantabria ha registrado 5.130 defunciones hasta la semana 44 (que abarca del 27 de octubre al 2 de noviembre), lo que supone un 0,47% más que en el mismo periodo del año anterior, de las que menos incremento en el acumulado y, por encima del experimentado a nivel nacional, que ha sido del 2,49%, según las estimaciones de fallecimientos publicadas por el INE.