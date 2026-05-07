Cantabria defiende en Bruselas la ampliación del presupuesto de Erasmus+ para FP

La Consejera De Presidencia, Justicia, Seguridad Y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, Asiste A La Segunda Sesión De La 171 Reunión Del Pleno Del Comité De Las Regiones - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha defendido en Bruselas la ampliación del presupuesto del programa Erasmus+ dirigido a estudiantes de Formación Profesional, durante el debate sobre el futuro de este programa para el periodo 2028-2034 en el 171º pleno del Comité Europeo de las Regiones.

Esta iniciativa europea "supone una formación integral y completa de los alumnos, mejora sus habilidades personales y las opciones de empleo y potencia la competitividad de la economía europea", ha argumentado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, durante su intervención en el pleno.

La consejera ha reafirmado la apuesta del Ejecutivo autonómico por la Formación Profesional y la internacionalización del alumnado, al destacar que "Cantabria defiende este programa como un instrumento clave para desarrollar un Espacio Europeo de Educación" y respalda "el incremento previsto de su presupuesto para conseguir un programa más coherente, inclusivo y con mayor capacidad para reducir las barreras que obstaculizan la participación de personas con menos oportunidades".

En este sentido, ha valorado el impacto creciente de Erasmus+ en la comunidad, con la participación anual de 175 alumnos de 35 centros educativos en 19 países, un 85 por ciento más que en 2023, además de más de 120 docentes en programas de movilidad.

El pleno celebrado ayer y hoy en Bruselas ha centrado buena parte de sus debates en el futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 y en el diseño de los próximos programas europeos de educación, juventud, cultura y deporte.

Así, según ha informado el Gobierno, las regiones y ciudades han defendido que el próximo MFP mantenga una financiación "sólida y descentralizada" para programas con fuerte impacto territorial, especialmente Erasmus+ y las iniciativas culturales europeas. Al hilo, han mostrado su preocupación ante posibles tendencias a la recentralización del presupuesto europeo a través de los futuros Planes Nacionales y Regionales de Asociación (NRPP), planteados por la Comisión Europea.

El debate con el comisario Micallef ha puesto el foco en reforzar la dimensión juvenil del futuro presupuesto europeo, garantizando una mayor participación de las autoridades locales y regionales en la ejecución de programas, así como un acceso más inclusivo para jóvenes, estudiantes, entidades deportivas y organizaciones culturales. Asimismo, se han abordado cuestiones como la seguridad digital de los menores, la lucha contra el ciberacoso y la futura iniciativa 'Culture Compass', vinculada a la propuesta cultural AgoraEU.

El Comité de las Regiones ha reiterado que la cohesión territorial, la participación juvenil y la cultura deben seguir siendo prioridades estratégicas del MFP post-2027, evitando recortes o una excesiva concentración de la gestión presupuestaria en los Estados miembros.