Cantabria defiende en Chipre la alianza de política, sociedad y tecnología en la prevención de emergencias

La Consejera De Presidencia, Justicia, Seguridad Y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, En El Comité Europeo De Las Regiones (Cdr) Sobre La Estrategia De Preparación De La Unión Europea Frente A Crisis Emergentes.

SANTANDER 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Seguridad del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, ha defendido este martes en Nicosia (Chipre) que la preparación frente a las emergencias "solo es posible desde una alianza firme e indiscutible" entre la política, la sociedad, la ciencia y la tecnología.

Así lo ha afirmado durante su intervención como ponente del dictamen del Comité Europeo de las Regiones (CdR) sobre la Estrategia de Preparación de la Unión Europea frente a crisis emergentes, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

En concreto, Urrutia ha participado en el panel sobre innovación azul para la preparación y resiliencia de las comunidades costeras, organizado en el marco de la reunión externa de la Mesa del CdR, donde ha subrayado que las regiones costeras e insulares están en "primera línea" ante los efectos del cambio climático y "deben desempeñar un papel central en las políticas europeas de prevención y anticipación".

La consejera ha advertido de que los fenómenos meteorológicos extremos son "cada vez más frecuentes e intensos" y ha señalado que tanto España como Chipre son "un claro ejemplo de cómo nos afectan los efectos del cambio climático", "que repercute en el mayor número de fenómenos meteorológicos adversos y en la intensificación de su virulencia".

En este contexto, ha señalado que existen cuatro ámbitos fundamentales para dar respuesta a estos riesgos: el político, el social, el científico y el tecnológico.

Urrutia ha defendido que "la preparación debe comenzar mucho antes de que se produzca la emergencia y basarse en la prevención y la anticipación".

En el ámbito político, ha reivindicado el papel "imprescindible" de los entes locales y regionales, al ser la administración más cercana a la ciudadanía y responsable de la planificación territorial.

Por ello, ha demandado una inversión sostenida en servicios públicos e infraestructuras a nivel regional y local, tras lo que ha reiterado la demanda de Cantabria de revisar el próximo marco financiero plurianual y alejarse de la centralización de los fondos.

La consejera también ha puesto el acento en la dimensión social de la preparación, destacando la necesidad de una ciudadanía informada, formada y corresponsable.

Además, ha subrayado el papel esencial de los medios de comunicación en esta tarea y del sector privado, en este caso, como empresas prestadoras de servicios básicos a la población.

En relación con la ciencia y la tecnología, Urrutia ha afirmado que "no se puede avanzar en preparación sin el conocimiento experto". Como ejemplo de esta colaboración, ha destacado el papel del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y la participación de la comunidad autónoma en el proyecto estatal ThinkinAzul, así como el uso de tecnologías avanzadas como planeadores submarinos o gemelos digitales para anticipar el impacto de temporales marinos y mejorar la planificación de medidas de protección y evacuación.

El objetivo de este debate, celebrado en Nicosia e impulsado por la Mesa del CdR, ha sido fortalecer los mecanismos de protección civil y mejorar la capacidad de las administraciones regionales y locales ante catástrofes, así como incrementar su adaptación a los fenómenos climáticos extremos y la gestión de inundaciones, sequías, olas de calor e incendios.