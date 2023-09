Cantabria defiende el control en carreteras y fauna silvestre tras el brote de enfermedad hemorrágica epizoótica

Hay una muerte de un animal confirmada en Castañeda y municipios como Vega de Pas han cancelado ferias ganaderas



SANTANDER, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia, ha abogado por implementar un control en carreteras de los medios de transporte de animales para que se cumpla la certificación de desinfección de camiones y que los animales viajen con ausencia de síntomas clínicos; así como tener un control poblacional de la fauna silvestre, tras declararse en Cantabria el brote de enfermedad hemorrágica epizoótica.

Palencia ha anunciado que ha solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural para revisar dichos planes de control, diseñar un plan nacional de bioseguridad agraria, con un control de la fauna, y poder canalizar "algún tipo de ayudas".

Ha explicado que los rumiantes silvestres son unos de los animales que están afectados por estas enfermedades transmitidas por los mosquitos, por lo que también va a reunirse con la Dirección General de Montes y Biodiversidad para "poner en alerta" a los guardias y las comarcas forestales para que hagan una vigilancia "especial" e identificar posibles focos.

Según el consejero, el objetivo es trabajar de manera conjunta y coordinada para aislar el foco lo máximo posible e internar recuperar la normalidad, por lo que ha recomendado evitar la concentración de animales en ferias y cualquier evento que requiera del transporte de animales por el brote de enfermedad hemorrágica epizoótica, sobre todo en los ayuntamientos donde ha habido casos positivos.

En este sentido, ha avanzado que varios municipios ya han comunicado su decisión de cancelar ferias ganaderas, como es el caso de Vega de Pas.

Así lo ha señalado Palencia este miércoles a preguntas de la prensa, que ha explicado que el Ejecutivo autonómico no tiene potestad para prohibir dichas celebraciones, si bien ha aplicado el Plan Nacional Zoosanitario, que limita el movimiento de animales a 50 kilómetros alrededor del foco y obliga a los ganaderos a tomar medidas estrictas de desinfección.

Ha recordado que el Ejecutivo autonómico declaró oficialmente este martes el brote tras confirmarse 13 casos, procedentes de 11 ganaderías de la región, en los municipios de Piélagos, Penagos, Liérganes, Ribamontán al Monte y Anero; y la Consejería sigue a la espera de los resultados de los análisis de más casos sospechosos en Medio Cudeyo, Orejo, Suances, Valdáliga y Castañeda.

Palencia indicado que ha habido una muerte de un animal en Castañeda, pero ha avisado que aunque solo hay un caso confirmado, es "muy probable" que aumenten el número de casos.

No obstante, ha apuntado que no hay que "alarmarse excesivamente" porque se trata de una epidemia "controlable", que "no tiene más impacto que en la propia ganadería y en la actividad económica de los ganaderos" y "no afecta ni a la calidad del producto, ni a la salud".

El consejero ha apuntado que la ganadería cántabra se ha visto afectada por un problema que surgió el año pasado en el sur de España por cuestiones climáticas, por lo que ve necesario una "actuación de Estado".

"En este momento estamos un poco vigilantes, estamos en los primeros días de la explosión del foco y en función de cómo evolucione tomaremos las determinaciones y las actuaciones oportunas", ha dicho.

No obstante, ha añadido que no se contempla el sacrificio de animales como protocolo "bajo ningún concepto", siendo los veterinarios clínicos quienes tienen la potestad de qué tipo de tratamiento se aplica a cada animal.

Palencia ha insistido en que es "clave" tener un diagnóstico temprano y un tratamiento rápido y eficaz por parte de los veterinarios clínicos, por lo que ha instado a los ganaderos que sospechen de posibles contagios que se pongan en contacto con sus veterinarios.

Finalmente, ha reiterado que es "muy importante" el aislamiento de esos casos positivos, así como la restricción de movimientos, por que ha recomendado hacer una estrategia de bioseguridad y sanitaria en las explotaciones, no solamente con los medios de transporte, sino con los murales donde se acumula la materia orgánica, tanto en animales como en instalaciones.