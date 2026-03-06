Cantabria desactiva el nivel 2 del dispositivo contra incendios, tras 271 en 12 días

Incendio forestal en Cantabria el pasado mes de febrero - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria desactivará a partir de las 15.00 horas de este viernes el nivel 2 del dispositivo de lucha y extinción de incendios forestales en toda la comunidad autónoma, que este viernes no ha tenido ninguno activo de los doce provocados en las últimas horas.

El director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha informado de este extremo, así como que, desde su activación el pasado 22 de febrero se han producido en la región 271 incendios forestales, en lo que constituye "uno de los episodios más graves en los últimos años".

Finalmente ha agradecido el trabajo y esfuerzo del Operativo, integrado por más 420 profesionales