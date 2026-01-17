Cantabria desactivará este sábado el operativo contra incendios forestales

Archivo - Bomberos sofocan un incendio forestal.-ARCHIVO - 112 - Archivo

SANTANDER 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria desactividará este sábado el operativo de lucha y extinción de incendios forestales ante la mejora de las previsiones meteorológicas, con el cese de las fuertes rachas de viento de componente sur y la espera de abundantes precipitaciones.

Desde el inicio del primer episodio de incendios foretales de este año, en total se han producido 21 fuegos, dos en el día de ayer.

Así lo ha informado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, quien ha señalado que ante la mejora de la meteorología la Consejería de Desarrollo Rural ha iniciado la desescalada del operativo activado el pasado día 15 en su nivel 2, que finalizará a lo largo del día.