Cantabria destina casi 16 millones en ayudas para el desarrollo de acciones formativas para el empleo

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la orden de la Consejería de Empleo por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al desarrollo de acciones formativas, dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, con un importe de 15,85 millones de euros.

Esta iniciativa, gestionada a través del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), se enmarca dentro de la oferta del Sistema de Formación Profesional en el ámbito laboral asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales del EMCAN y tiene como objetivo la cualificación y recualificación profesional de trabajadores desempleados y ocupados.

Las entidades de formación beneficiarias desarrollarán acciones formativas, en modalidad presencial, tradicional, aula virtual y teleformación, impartidas en centros de la región, destinadas a la obtención de certificados profesionales, adquisición de competencias para el acceso a los mismos y a conocimientos de idioma para poderse presentar a las pruebas de acreditación oficial del nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

Además, las acciones formativas reguladas en la orden irán destinadas prioritariamente a trabajadores desempleados inscritos como demandantes de empleo y servicios o como solicitantes de servicios en el EMCAN en el momento del inicio de la acción formativa o de su incorporación, si éste fuere posterior a aquel.

Los desemleados podrán solicitar su participación en el EMCAN, las entidades que impartan las acciones formativas, que deberán proceder a la inscripción de las personas que lo demanden a través de la aplicación GESFOR, o a través de la página web del Servicio Cántabro de Empleo (www.empleacantabria.es).

Podrán participar también trabajadores ocupados en empresas cuyo centro de trabajo esté situado en Cantabria, que no podrán superar el 30 por ciento del total del alumnado y siempre y cuando cumplan determinados requisitos.

Tendrán prioridad en el acceso a las acciones formativas los trabajadores desempleados sobre los ocupados y, en especial, las víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad, los desempleados de larga duración, los inscritos como demandantes de empleo y servicios en el EMCAN y en desempleo durante 270 días en los últimos 18 meses que sean mayores de 45 años, así como trabajadores de baja cualificación profesional, mayores de 50 años, jóvenes menores de 30 años y perceptores de la renta social básica que sean demandantes de empleo y servicios.

Dentro del grupo de trabajadores ocupados, tendrán prioridad las mujeres con jornada de trabajo a tiempo parcial igual o inferior al 50 por ciento; los fijos discontinuos en los periodos de no ocupación, y los ocupados acogidos a regulación temporal de empleo en sus periodos de suspensión o reducción de jornada de trabajo.

Las acciones formativas se distribuirán por especialidades y áreas territoriales en función de la localidad en la que se ubiquen los centros de formación.

La totalidad de las acciones deberán haber comenzado no más tarde del 15 de noviembre de 2026 y finalizado no más tarde del 31 de julio de 2027.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC y el procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia competitiva, respetando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.

La financiación de estas subvenciones procede del Ministerio de Educación y Formación Profesional y de fondos de empleo autonómicos del Gobierno de Cantabria.