Cantabria destina más de 448.000 euros a promocionar productos alimentarios en ferias

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria destina más de 448.000 euros para promocionar los productos alimentarios de la región en las ferias

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución por la que se adjudican las subvenciones de 2025 a ese fin: 448.199 euros a corporaciones locales, agrupaciones sin ánimo de lucro y pequeñas y medianas empresas, titulares de industrias alimentarias.

Las ayudas concedidas tienen por objeto la financiación de actuaciones que contribuyan a la promoción de productos alimentarios mediante la organización de ferias y mercados agroalimentarios a celebrar en la región y la asistencia y participación en citas nacionales e internacionales.

Estas subvenciones se financian con cargo a los presupuestos de Cantabria para este ejercicio. En el caso de la organización de ferias y mercados, se han adjudicado ayudas adjudicadas por valor de 409.138 euros; de los que 263.558 son para corporaciones locales, a favor de 39 beneficiarios, y 145.580 para 20 agrupaciones sin ánimo de grupo.

Estas ayudas tienen la finalidad de cubrir los gastos relacionados con el acondicionamiento de los recintos expositivos y actuaciones de promoción de alimentos agrarios y pesqueros producidos, extraídos, elaborados y transformados en Cantabria.

En cuanto a las ayudas asignadas a la asistencia y participación se han concedido un total de 39.060 a favor de 24 empresas privadas.

Estas subvenciones son para sufragar gastos como el canon de ocupación, el acondicionamiento de los stands, el transporte del material al recinto ferial y el desplazamiento, alojamiento y manutención de una persona por empresa o entidad en el caso de asistencia y participación a ferias celebradas en Cantabria, y dos por empresa o entidad en las desarrolladas fuera de la región