Cantabria destina más de 700.000 euros a formación en competencias digitales para profesionales del turismo

Competencias digitales. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha destinado más de 702.000 euros al desarrollo del I Programa de Formación en Competencias Digitales en Turismo con el objetivo de mejorar las habilidades tecnológicas de los profesionales del sector.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles el decreto de concesión directa de subvención del Ejecutivo Regional a la Escuela Universitaria de Turismo-Fundación Patronato Montañés de Enseñanza, encargada del desarrollo de dicho plan, por un importe de casi 30.000 euros, que completa los más de 672.000 del primer convenio suscrito con cargo a los presupuestos de 2025, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Con esta última cantidad, se podrá concluir con "gran éxito" de participación el programa impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ya que la convocatoria ha reunido a un total de 341 matriculados, cifra muy por encima de los 252 alumnos que se contemplaban.

Fruto del primer convenio suscrito en 2025, 191 profesionales ya han completado la formación en la Escuela de Turismo Altamira y en esta semana iniciarán los cursos 150 más.

El Programa de Formación en Competencias Digitales para profesionales del Turismo es gratuito y está dirigido a trabajadores en activo por cuenta ajena y autónomos, así como a desempleados con formación previa en turismo o en cualquiera de sus ramas o que hayan realizado prácticas académicas en el sector.

Financiado con fondos europeos Next Generation, la finalidad del mismo es reforzar las competencias de los trabajadores turísticos, apoyando la digitalización del sector.

"La digitalización es especialmente importante en el ámbito turístico y es un elemento estratégico para la modernización de nuestras empresas y la mejora de su competitividad", ha subrayado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad.

A su juicio, es "trascendental" que los profesionales estén actualizados y formados para que las empresas y negocios turísticos cántabros puedan adaptarse y dar respuesta a las demandas del mercado actual.

Martínez Abad ha destacado el "excepcional planteamiento formativo" diseñado por la Escuela de Turismo Altamira, y la implicación de Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) para fomentar la participación entre sus asociados.

CERTIFICACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

La formación se imparte en modalidad online con tutorización individualizada y se desarrolla a través de la plataforma de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira.

Los cursos del programa tienen una duración de 150 horas, incluyendo 30 horas de formación especializada en los ámbitos de Alojamientos; Restauración y Eventos; Guías Turísticos o Intermediación y cuentan con certificación oficial del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Las acciones formativas han sido diseñadas por la Escuela Universitaria de Turismo Altamira y están estructuradas en diferentes niveles de conocimiento, desde principiante a avanzado, incluyendo contenidos directamente vinculados a las Competencias Digitales exigidas por la Unión Europea para el Sector Turístico.

Así, la capacitación está dirigida hacia el Uso de sistemas operativos; Gestión y tratamiento de la información; Comunicación especializada; Creación y generación de contenido; Seguridad informática; IA aplicada a proyectos y empresas y Marketing en el sector turístico.