Cantabria destina más de un millón a la creación de cooperativas y sociedades laborales

Archivo - Sede de la Consejería de Economía.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA/ NACHO ROMERO - Archivo

SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este jueves la orden de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales, por un importe de más de un millón de euros.

El objetivo es incrementar las ayudas destinadas a fomentar la constitución de cooperativas y sociedades laborales, conseguir la consolidación económica de las ya existentes, fomentar la capacidad emprendedora y generar empleo de calidad, ha indicado el Ejecutivo.

Las ayudas están dirigidas a la constitución de nuevas cooperativas y sociedades laborales, así como a la incorporación de nuevos socios trabajadores o socios de trabajo, además de para la realización de inversiones en este tipo de entidades.

Así, se destinan 700.000 euros al apoyo de la economía social para inversiones y 334.650 euros a la economía social y la incorporación de nuevos socios.

En el caso de cooperativas o sociedades laborales que agrupen a dos personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo que se integren como socios trabajadores o de trabajo en la nueva entidad, se destinan 19.500 euros, lo que supone un incremento de 4.500 euros por cada nueva persona con las mismas características que se integre como socio en el momento de la constitución, hasta un máximo de 32.500 euros.

Por la incorporación de socios a cooperativas y sociedades laborales con posterioridad a la constitución de la entidad, por cada socio que se incorpore, se podrán percibir hasta 4.500 euros cuando la persona incorporada provenga de una situación de desempleo, y en caso de que se trate de personas con discapacidad, jóvenes de entre 16 y 34 años de edad, mujeres con 45 o más años de edad, hombres con 50 o más años de edad o mujeres víctimas de violencia de género, hasta un máximo de 7.500 euros.

Si la persona incorporada como socio ya era una persona contratada en la cooperativa o sociedad, las ayudas a percibir serán de 3.750 euros, si la modalidad de su contrato hubiera sido de duración determinada o temporal; 3.000 euros, para el caso de trabajadores si el contrato hubiera sido indefinido, y en caso de que se trate de personas con discapacidad, jóvenes de entre 16 y 34 años de edad, mujeres con 45 o más años de edad, hombres con 50 o más años de edad o mujeres víctimas de violencia de género, 6.000 euros para la primera modalidad y 5.250 euros para la segunda.

Por la creación de cooperativas y sociedades laborales mediante la incorporación de socios que en el momento de la constitución de unas u otras se encuentren desarrollando una actividad como personas trabajadoras por cuenta ajena, como desempleados que estén inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) y en situación de desempleo, o como profesionales autónomos de manera individual o agrupados en sociedades civiles o comunidades de bienes, 13.000 euros, 4.500 euros más por cada persona desempleada e inscrita como demandante de empleo, que se integre como socio trabajador o de trabajo en la nueva entidad en el momento de la constitución, hasta un máximo de 26.000 euros.

Las ayudas contempladas en la presente orden se extenderán a todas las acciones subvencionables realizadas a partir del día 1 de mayo de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará al día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC, es decir, este 6 de marzo, y finalizará el 30 de abril de 2026.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de estas ayudas para promover la creación de empresas de economía social en la región y potenciar la constitución de entidades de mayor tamaño en el momento de su constitución.

"El apoyo a la economía social y al colectivo del autoempleo debe reforzarse, no solo por tratarse de un mandato constitucional, sino también por las oportunidades que presentan para crear empleos estables", ha subrayado el consejero, que ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria de contribuir al desarrollo económico, social y laboral de la Comunidad Autónoma mediante la promoción de una economía social generadora de empresas y empleo de calidad.